Batet confirma que serà "complicat" que Sánchez sigui investit abans de Nadal

La reelegida presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha confirmat aquest dimecres que serà "complicat" que el president de Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, se sotmeti a la sessió d'investidura abans de Nadal, però ha recalcat que "no és impossible".





En la roda de premsa posterior a la primera reunió de la Mesa de la Cambra Baixa d'aquesta XIV Legislatura, Batet ha explicat que "els temps estan ajustats" perquè el cap de l'Estat ha de rebre - previsiblement a partir de la setmana que ve-- a 19 partits per constatar si pot o no proposar un candidat a la Presidència de Govern, i perquè encara continuen les negociacions entre diferents forces per garantir que la investidura tiri endavant.













La tercera autoritat de l'Estat, que ha de fixar la data de la investidura després de parlar amb l'eventual candidat, ha subratllat que després d'una repetició d'eleccions i de "molts mesos" en funcions "urgeix" que el pròxim Executiu comenci a treballar "el més aviat millor".





I, en aquest sentit, la presidenta de la cambra baixa ha defensat que seria "bo" que la sessió d'investidura, sigui quan sigui, fora "exitosa" i que "fructifiqués".





Preguntada si ha tingut ocasió de comentar amb Felip VI que Sánchez pogués sortir investit president amb l'abstenció d'Esquerra Republicana (ERC), si bé Batet que no han parlat de la conformació de Govern ni dels grups que donaran suport o no a el futur candidat.





Això sí, ha revelat que el Rei ha dit que seria "bo" que hi hagués Govern i que la legislatura "comencés a caminar" perquè hi hagués "normalitat institucional, que és el que els ciutadans estan esperant".