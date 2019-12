Unes 2.800 famílies es queden sense llum pel temporal a Catalunya

Uns 2.800 abonats estan sense subministrament elèctric a causa d'el temporal a primera hora d'aquest dijous a Catalunya.













La principal afectació afecta Rubí (Barcelona), on aproximadament 1.000 clients estan sense subministrament, mentre que la resta d'incidències estan repartides en múltiples municipis, on en cada un hi ha uns 200 afectats, generalment.





Segons les previsons d'Endesa, el suministrament elèctric tornarà al llarg del matí.





La nit de dimecres va tancar amb uns 8.000 abonats sense electricitat, principalment al Baix Llobregat (Barcelona), però el servei ja ha estat restablert en aquesta zona.