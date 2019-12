Calella inicia un projecte amb Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera per combatre les drogodependències

Les Àrees de Salut de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera es van reunir ahir al matí amb l'objectiu d'impulsar un projecte intermunicipal sobre drogodependències, adreçat a infants i joves.





El projecte té diferents eixos d'acció: l'educació per la salut, detecció de drogodependències en l'oci nocturn, treball en xarxa amb els centres educatius, treball en xarxa amb els centres de salut i àrees bàsiques de Política Social i prevenció en matèria de drogodependències. La idea és fer diferents programes de treball i intervenció que permetin fer un treball comunitari continuat i especialitzat que incideixi en la prevenció, l’educació hàbits de salut, la reducció de danys i la intervenció.









El regidor adjunt a l’alcaldia i responsable de les Àrees de Salut i Política Social, Ramon Llamazares, qui és l’impulsor del projecte, ha destacat que "és imprescindible disposar d'una persona especialitzada en la matèria que promogui diferents tallers i activitats als nostres infants i adolescents, per crear consciència i donar resposta als interrogants i inquietuds que tenen. El treball de prevenció és igual o més important que la pròpia acció i actuació en aquest sentit".





A la reunió d’ahir es va parlar de la possibilitat de fer un conveni intermunicipal o una fórmula similar per contractar un tècnic especialitzat en prevenció de drogodependències i promoció de la salut.





La voluntat de l'Ajuntament de Calella és treballar transversalment des de diferents àrees com Política Social, Salut, Joventut i Educació per abordar la problemàtica del consum de drogues en joves. Des de diferents serveis i àmbits s'observa un augment del consum de tòxics i d’altres problemàtiques noves que han sorgit com l’addició a les pantalles que preocupen i que cal intervenir.