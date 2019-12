Una dona sobreviu a una aturada cardíaca de sis hores

Audrey, una dona anglesa de 34 anys, ha sobreviscut a una aturada cardíaca de més de sis hores, un dels més llargs registrats a tot el món, i el més llarg a Espanya, gràcies a l'estat d'hipotèrmia en el qual es trobava ja l'acció conjunta de l'Hospital Vall d'Hebron, Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).









Ho han explicat el cap de Servei de Medicina Intensiva de l'hospital, Ricard Ferrer, un dels membres de el mateix servei Eduard Argudo i un dels integrants de l'equip de rescat de el Grup d'Actuacions Especials (Grae) dels Bombers, Pere Serral, aquest dijous en roda de premsa.





L'aturada cardíaca es va donar a causa d'una greu hipotèrmia que va patir la dona en ser sorpresa per una forta tempesta de neu durant una excursió que va fer al costat del seu marit el passat dimarts entre el refugi de Coma de Vaca i Núria (Girona).





L'estat d'hipotèrmia en el qual es trobava -va arribar a l'hospital amb una temperatura de 20 graus- va ser clau per a la seva supervivència, ja que, com ha explicat Argudo, "en hipotèrmia, els òrgans estaven més preservats, toleraven el fet que arribés poca sang i oxigen als seus òrgans".





Segons ha explicat el doctor Argudo, mai abans s'havia documentat "un cas d'aturada cardíaca reanimada tan perllongada com aquest a Espanya" -sis hores amb el cor parat-, i poques vegades a tot el món.





"La hipotèrmia va estar a punt de causar la mort a Audrey però alhora, també la va salvar, ja que el seu organisme, i sobretot el seu cervell, no es va deteriorar", ha assegurat, insistint que si la seva temperatura corporal hagués estat normal , la pacient no hauria sobreviscut.





"El seu cor estava totalment aturat, no tenia cap tipus d'activitat elèctrica o mecànica, en una situació fora d'aquest cas d'hipotèrmia no hauria sobreviscut", ha afegit.





"Com més m'informo i llegeixo sobre el tema, més miraculós sembla que hagi sobreviscut", ha explicat Audrey, que ja està recuperada, sense cap dany cerebral, i fora de perill.





En unes condicions meteorològiques adverses i amb una informació molt poc precisa sobre la seva situació, els bombers van aconseguir atendre-la i practicar-li les maniobres sanitàries hospitalàries necessàries.





El SEM va activar un total de sis unitats, dues d'elles helicòpters, per poder transportar a la pacient fins a l'hospital, on professionals de diferents àrees van treballar conjuntament per aplicar la tècnica ECMO (oxigenació amb membrana extracorpòria), i poder reoxigenar seus teixits i pujar la seva temperatura.