El jutge investiga si es van pagar sous d'empleats de CDC amb donacions del 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata investiga dins de la macrocausa del 3% si van pagar sous d'empleats de l'extinta CDC amb donacions presumptament fraudulentes d'empreses a canvi d'adjudicacions de contractes públics, segons un acte.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció 5 indaga sobre si les empreses que feien donacions a fundacions de l'òrbita de CDC per obtenir a canvi adjudicacions haguessin emprat els sous a empleats com una de les formes per fer arribar recursos a el partit, segons publica 'El Periódico'.









En concret, considera que, per fer arribar recursos procedents de les donacions a el partit, presumptament es feia "a través del pagament de salaris a treballadors que es trobarien prestant els seus serveis per al partit i no per a la fundació que els tindria contractats".





Per investigar-ho, el jutge demana a la Tresoreria General de la Seguretat Social que faciliti informació sobre la relació nominal de Treballadors i la Relació de liquidació de cotitzacions dels treballadors de CDC, Fundació Catdem i Fundació Fòrum Barcelona entre els anys 2008 i 2015.





En la mateixa línia, sol·licita a l'Agència Estatal d'Administració Tributària que lliuri la informació sobre retencions i ingressos a compte de l'IRPF i la relació de perceptors, així com qualsevol altra informació relacionada amb percepcions de rendiments de la feina d'aquest partit i fundacions en el mateix període.





"FINANÇAMENT IRREGULAR"





El jutge de la Mata investiga una "suposada operativa de finançament irregular" de CDC consistent, segons afirma en l'acte, en la interposició de societats pantalla de les seves fundacions vinculades, que rebien donacions d'empreses adjudicatàries de contractes públics en administracions governades pels convergents.





L'instructor acorda aquestes noves diligències a petició de la unitat investigadora de la Guàrdia Civil, que va presentar un nou escrit el 27 de novembre al jutjat sol·licitant noves diligències en la Seguretat Social i l'Administració Tributària.





En el seu acte, el jutge considera aquesta diligència "pertinent, necessària i proporcionada als findes de la present instrucció".