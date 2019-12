'La hija de un ladrón' i 'Els dies que vindran' monopolitzen els XII Premis Gaudí

Les pel·lícules 'La hija de un ladrón', de Belén Funes; 'Els dies que vindran', de Carles Marqués-Marcet, i 'La innocència', de Lucía Alemany encapçalen les nominacions dels XII Premis Gaudí amb tretze, deu i set candidatures respectivament.





'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, amb cinc, les segueix, segons han revelat en la lectura de nominacions aquest dijous a La Pedrera de Barcelona els intèrprets Anna Castillo i Oriol Pla, guanyadors del Gaudí a Millor Actriu Secundària i Millor Actor Secundari respectivament el 2019.





Un total de 33 títols opten a les 21 categories dels premis de cinema català, a càrrec de l'Acadèmia de Cinema Català, que es lliuraran el diumenge 19 de gener de 2020 a l'Auditori del Fòrum CCIB, en una gala produïda per la companyia Dagoll Dagom, dirigida per Jordi Prat i presentada per l'actriu Anna Moliner.









UNES NOMINACIONS PARITÀRIES





Per primera vegada en la història del certamen, els Premis Gaudí recullen unes nominacions paritàries amb el mateix nombre d'homes i de dones que passen la segona volta, una quarentena, així com una majoria femenina en les nominacions a la categoria de Millor Direcció.





Dos realitzadores debutants, Belén Funes per 'La hija de un ladrón' i Lucía Alemany per 'La innocència', competiran pel guardó amb dos directors que ja ho han guanyat en anteriors edicions, Carlos Marqués-Marcet per 'Els dies que vindran' i Neus Ballús per 'El viatge de la Marta (Staff only)'.





Tot i això, l'organització ha reconegut en un comunicat que "la segregació per gènere es manté en categories com el So o els Efectes visuals, que segueixen fortament masculinitzats, o el Vestuari, la Direcció artística i el Maquillatge i perruqueria, amb una històrica presència de dones".





LA MILLOR PEL·LÍCULA





Els films nominats a Millor pel·lícula de parla catalana són '7 raons per fugir', dirigida per Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras; 'Els dies que vindran', dirigida per Carlos Marqués-Marcet; 'El viatge de la Marta (Staff Only), dirigida per Neus Ballús; i 'La innocència', dirigida per Lucía Alemany.





Pel que fa a la Millor pel·lícula de parla no catalana, les nominades han estat 'El hoyo', dirigida per Galder Gaztelu-Urrutia; 'La hija de un ladrón', dirigida per Belén Funes; 'Liberté', dirigida per Albert Serra; i 'Ojos negros', dirigida per Marta Lallana.





Finalment, els nominats a Millor pel·lícula europea han estat 'La favorita', dirigida per Yorgos Lanthimos; 'Lazzaro feliç', dirigida per Alice Rohrwacher; 'Lo que arde', dirigida per Oliver Laxe; i 'Retrat de una mujer en llamas', dirigida per Céline Sciamma.





INTERPRETACIONS NOMINADES





Els intèrprets Aina Clotet i Eduard Fernández han estat doblement nominats, finalistes com a protagonistes per 'La filla d'algú' i 'La hija de un ladrón' respectivament, i també com a secundaris per '7 raons per fugir' i 'Mientras dure la guerra'.





Clotet competirà com a protagonista amb Carmen Arrufat, per 'La innocència'; Greta Fernández, per 'La hija de un ladrón'; i Maria Rodríguez, per 'Els dies que vindran'; i com a secundària amb Julieta Serrano i Nora Navas, per 'Dolor y Gloria'; i Laia Marull, per 'La innocència'.





Fernández, per la seva banda, intentarà alçar l'estatueta com a protagonista per davant de David Verdaguer, per 'Els dies que vindran'; Karra Elejalde, per 'Mientras dure la guerra'; i Sergi López, per 'El viatge de la Marta (Staff Only); i com a secundari amb Àlex Monner, per 'La filla d'un lladre'; Àlex Brendemühl, per 'Madre'; i Enric Auquer, per 'Quien a hierro mata'.





MILLOR GUIÓ





Belén Funes i Marçal Cebrián GAC, per 'La hija de un ladrón'; Carlos Marqués-Marcet, Clara Roquet i Coral Cruz, per 'Els dies que vindran'; Lucía Alemany i Laia Soler, per 'La innocència'; i David Desola i Pedro Rivero, per 'El hoyo', han estat els nominats a Millor guió.