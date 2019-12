Els Vint-i-vuit demanen una nova fiscalitat energètica a la UE

Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) han demanat a la Comissió Europea una actualització de la directiva comunitària sobre fiscalitat energètica perquè doni suport a la transició cap a una economia climàticament neutra i contribueixi a millorar la competitivitat a llarg termini del bloc.





En un text aprovat en la reunió d'aquest dijous, l'Ecofin assenyala que la normativa vigent "no reflecteix la coherència amb altres objectius de les polítiques de la UE en matèria de clima i energia". Tampoc és conseqüent, diuen amb els compromisos internacionals de la UE ni acompanya l'evolució de les fonts d'energia i el desenvolupament tecnològic.





Els Vint subratllen que la fiscalitat energètica "pot constituir una part important dels incentius econòmics que lideri una transició energètica satisfactòria", gràcies a l'impuls que donaria a la reducció de gasos d'efecte hivernacle i a les inversions en estalvi energètic.





En conseqüència, insten a l'executiu comunitari liderat per Ursula von der Leyen a avaluar les "possibles opcions" per revisar la directiva actual, amb l'objectiu que reflecteixi "les necessitats actuals de la UE i dels Estats membres".









En concret, demanen a Brussel·les que actualitzi la normativa tenint en compte el tractament dels biocombustibles i altres combustibles alternatius, les disposicions en matèria de control i circulació de determinats productes i els nous productes i tecnologies energètics.





També volen que estudiï possibles canvis en sectors "pertinents" com l'aviació, encara que tenint en compte les seves característiques específiques, les exempcions existents, la dimensió internacional i la repercussió que tindrien els canvis en els ingressos de les administracions públiques.





L'Ecofin reconeix en el text que la transició cap a economies i societats "competitives i climàticament neutres" és "fonamental" per impulsar el creixement econòmic sostenible i la innovació, millorar la competitivitat, augmentar la seguretat energètica i crear ocupació.





La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, ha defensat que l'actualització de la directiva vigent és "necessària" per "crear els incentius necessaris" que donin suport a una transició ecològica que a més sigui "justa".





La responsable d'Economia del Govern ha destacat, a més, que Espanya "vol ocupar una posició d'avantguarda en accions a favor" d'aquesta transició i ha demanat que la reforma serveixi per garantir un marc "adequat" per a la competència i la competitivitat de les empreses europees tant dins el bloc com en l'escenari global.





També ha trasllat la "urgència" de treballar en un "mecanisme d'ajust del carboni en frontera" que sigui compatible amb les regles de l'Organització Mundial de Comerç (OMC).