20 metges catalans entre els 100 millors professionals del món, segons 'Forbes'

Vint metges catalans de 13 especialitats medicoquirúrgiques són a la llista de 'Forbes' dels 100 doctors espanyols més reconeguts en assistència, investigació i docència de 25 especialitats en centres hospitalaris públics i privats d'Espanya.





La llista, publicada per tercer any consecutiu, inclou a 17 homes i 3 dones de centres catalans com l'Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Clínic de Barcelona i Centre Mèdic Teknon, entre d'altres.





L'especialitat amb més metges catalans destacats és Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, amb tres: Vicente Paloma Mora (Centre Mèdic Teknon), Jorge Planas (director de Clínica Planas) i Mireia Ruiz, que va participar en el primer trasplantament total de cara del món i el segon de cara de l'Hospital Vall d'Hebron, a més de ser cap de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica a Hospital Quirónsalud Barcelona.





Cinc especialitats concentren dos especialistes seleccionats en cadascuna; entre elles, Hematologia, amb Francesc Bosch (IOB Institute of Oncology i Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, que al juny va obrir la primera Unitat de Teràpies Cel·lulars Avançades espanyola) i Susana Rives (Hospital Sant Joan de Déu, el qual atén més casos de càncer infantil a Espanya).













També hi ha dos doctors i docents de Medicina Interna: Ángel Charte (Hospital Universitari Dexeus i director mèdic del Mundial de MotoGP) i el catedràtic Rafael Esteban Mur (Hospital Universitari Vall d'Hebron i Premi Nacional Medicina Segle XXI 2019).





OFTALMOLOGIA I ONCOLOGIA





En Oftalmologia destaquen dues més: Elena Barraquer (Centre d'Oftalmologia Barraquer), pionera a Espanya amb les lents intraoculars en càmera posterior i amb l'extracció extracapsular de la cataracta; i Amadeu Carceller (Hospital Universitari Vall d'Hebron i Hospital Quirónsalud de Barcelona), expert en cirurgia de la cataracta i del glaucoma.





Dos són d'Oncologia: Josep Tabernero (Hospital Universitari Vall d'Hebron, director de la Vall d'Hebron Institute of Oncology VHIO i docent), que també està en l'última llista anual dels investigadors més citats internacionalment (Highly Cited Researchers HCR); i Rafael Rosell (Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i president de l'Institut Oncològic Dr.Rosell IOR).





TRAUMATÒLEGS D'ESPORTISTES





I l'altra especialitat amb dos metges destacats és Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, tots dos vinculats a l'esport: Xavier Mir (Servei Mèdic Quirónsalud de MotoGP i Institut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona), que ha tractat a esportistes com Àlex Crivillé, Joan Lascorz, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez i el japonès Yuki Kunii.





L'altre especialista és Ramón Cugat (Hospital Quirónsalud Barcelona), amb més de 40 anys d'experiència i que ha tractat a Miguel Ángel Benítez i Xabi Hernández, entre d'altres.





COR





La resta d'especialitats estan representades amb un metge de Catalunya: en Cardiologia, l'expert en arítmies Antonio Berruezo (Institut del Cor Teknon); en Cirurgia Cardíaca i Cardiovascular, Xavier Ruyra (Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona), fundador de CardioDreams i expert en reparació de vàlvules cardíaques, en cirurgia cardíaca mínimament invasiva i cirurgia cardíaca sense transfusions.





En Angiologia i Cirurgia Vascular, Enric Roche (Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor i docent); en Medicina Preventiva, Manuel Sánchez (Clínica DeSánchez, i metge de capçalera del rei emèrit Joan Carles I), expert en medicina proactiva de la salut i el benestar.





NEUROLOGIA I PSIQUIATRIA





La Neurologia està representada per Antonio Russi (Centre Mèdic Teknon i director d'Epilèpsia Russi Institut), Premi Nacional Medicina Segle XXI 2019; la Pediatria, pel neonatòleg Héctor Boix (Hospital Universitari Vall d'Hebron), que combina assistència i investigació.





I en Psiquiatria destaca Eduard Vieta, expert en trastorn bipolar i en depressió (Hospital Clínic de Barcelona, Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental CIBERSAM, i Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer Idibaps).