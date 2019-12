Pelosi anuncia l''impeachment' contra Trump perquè "els fets són incontestables"

La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, ha anunciat aquest dijous que la cambra baixa activarà el procés de destitució parlamentària ('impeachment') contra el president del país, Donald Trump, per les pressions a Ucraïna per investigar el fill de l'exvicepresident nord-americà Joe Biden.





"Tristament, però amb confiança i humilitat i ple d'amor pels Estats Units, avui demano al president (de la Comissió Judicial) que procedeixi amb els articles de l''impeachment'", ha dit Pelosi en una breu compareixença davant els mitjans de comunicació.





La dirigent demòcrata ha considerat que "els fets són incontestables". "El president va abusar del seu poder en benefici propi a costa de la nostra seguretat nacional", ha afirmat.





La cap de la cambra baixa ha subratllat que "als Estats Units ningú està per sobre de la llei" i, per això, els pares fundadors van crear un "remei contra un líder perillós o corrupte: l''impeachment'". "Si permetem que el president estigui per sobre de la llei, llavors segurament posarem en perill la nostra República", ha advertit.





Pelosi ha pres aquesta decisió sobre la base de l'informe de la comissió que investiga l''impeachment', publicat dimarts passat, el qual destapa "un perllongat esforç de mesos del president Trump per utilitzar els poders de la seva oficina per sollicitar la ingerència estrangera en el seu nom en les eleccions del 2020".









La comissió, integrada al seu torn per les d'Intelligència, Exteriors i Supervisió i Reforma, conclou que Trump va retorçar la política exterior dels Estats Units cap a Ucraïna amb el propòsit que el país europeu obrís dues investigacions "políticament motivades" per afavorir la seva reelecció el proper any.





Segons els investigadors, Trump pretenia que les autoritats ucraïneses investiguessin el precandidat demòcrata Joe Biden i el seu fill Hunter Biden per suposada corruptela en els seus negocis a Ucraïna i una altra sobre "la desacreditada teoria que va ser Ucraïna, no Rússia, qui va interferir en les eleccions presidencials de 2016".





Per aconseguir que el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, impulsés aquestes dues investigacions, Trump va condicionar a això dues qüestions clau: l'ajuda militar que Washington dona a Kíev en el marc de la guerra a Donbás contra els separatistes prorussos i una "anhelada visita" a la Casa Blanca.





En opinió de la comissió, Trump no només va abusar del seu poder utilitzant la política exterior com un instrument al servei dels seus interessos electorals, sinó que va posar en perill la seguretat nacional dels Estats Units per condicionar a aquestes investigacions l'ajuda militar a Ucraïna.





L'informe acusa igualment a Trump d'obstruir la investigació de l''impeachment' a la Cambra de Representants. "De fet, és difícil imaginar un cas més fort o més complet d'obstrucció que el protagonitzat pel president des que va començar la investigació", sentència.





I ARA QUÈ?





Després del vistiplau de Pelosi i, sobre la base del citat informe, ara la Comissió Judicial de la Cambra de Representants haurà de redactar el plec de càrrecs contra el magnat novaiorquès.

La Comissió Judicial ha avançat que es reunirà dilluns que ve a les 9.00 (hora local) per iniciar els treballs. Escoltarà diversos experts i estaran presents advocats de demòcrates i republicans. La Cambra de Representants va convidar Trump però la Casa Blanca ha declinat l'oferta.





La Constitució nord-americana estableix que els únics càrrecs pels quals pot ser jutjat un president en exercici són suborn, extorsió i "altres delictes i malifeta". Fonts consultades per CNN han indicat que seria acusat d'abús de poder i suborn ('quid pro quo') i obstrucció al Congrés i a la Justícia.





Una vegada redactada l'acusació contra Trump, se sotmetrà a votació en el ple de la Cambra de Representants que decidirà, per majoria simple, si envia a judici el president, la qual cosa seria l''impeachment' en sentit estricte.





En cas d'aprovar-ho, el judici contra Trump se celebraria al Senat -amb majoria republicana-. El cap del Suprem exerciria de president del tribunal que conformarien els mateixos senadors. Per condemnar el president, es necessita una majoria d'almenys dos terços.





Si es compara amb un procés judicial ordinari, la Cambra de Representants exerciria de jutge instructor i fiscal, mentre que el Senat assumiria el paper de jurat i el president del Tribunal Suprem de jutge.





MAJORIA REPUBLICANA





La Casa Blanca ha expressat aquest mateix dijous la seva confiança en què Trump surti victoriós de l''impeachment', donada la majoria republicana al Senat. Allà hi haurà un "judici just", ha dit a Twitter la portaveu governamental, Stephanie Grisham.





En l'actualitat, la cambra alta compta amb 53 republicans, 45 demòcrates i dos independents, si bé aquests últims voten del costat del Partit Demòcrata. Perquè Trump sigui destituït són necessaris 67 vots, per la qual cosa cal que almenys 20 republicans canviessin de banda.





Pelosi ha posat l'accent, precisament, que l''impeachment' "no té absolutament res a veure amb la política". "No té a veure amb la política, amb els partits, amb demòcrates o republicans. Això és totalment insignificant", ha defensat en una roda de premsa posterior.





Per a ella, "va sobre la Constitució dels Estats Units, sobre el jurament de protegir i defensar la Constitució de tots els seus enemics, nacionals i estrangers". "Es tracta que el president honri el seu jurament", ha recalcat.





Els periodistes han insistit en el possible caire polític de l''impeachment', preguntant directament Pelosi si "odia" Trump, al qual ha contestat molesta. "És un covard" per no atallar la violència armada, "cruel" pel seu tracte als immigrants i un "negacionista" del canvi climàtic, però això és "política". "No odio a ningú", ha resolt.





Trump l'ha contestat ràpidament via Twitter: "Nancy Pelosi acaba de tenir un atac de nervis. Odia que aviat tindrem 182 nous jutges genials i molt més". Així, ha aprofitat per tornar a assenyalar els assoliments del seu Govern. "Ajuda a les persones sense llar al teu districte", ha etzibat.





Només tres presidents nord-americans han estat sotmesos a un 'impeachment'. Andrew Johnson, que va guanyar el judici polític; Richard Nixon, que va dimitir abans de ser destituït pel Watergate'; i Bill Clinton, que va sortir igualment victoriós de les seves mentides en el cas Lewinski.