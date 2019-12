Un llibre revisa la història de la Secció Femenina durant el franquisme

Poques institucions de l'antic règim va tenir més solidesa i durada que la Secció Femenina. Concebuda com la branca que inicialment s'enquadrava a les dones militants de Falange Espanya i, després de la unificació de 1937, a les pertanyent aldes de llavors partit únic FET i de les JONS, va acabar convertint-se en la institució clau per al desenvolupament de les polítiques dedicades a la dona durant el franquisme. Aquest rellevant paper ha generat l'interès dels investigadors i són diverses les obres que han aparegut sobre aquesta institució, l'última d'elles "La Sección Femenina 1934-1977. Historia de una tutela emocional" de Begoña Barrera (Alianza editorial).









Barrera divideix la seva obra en dues parts. A la primera analitza la tasca publicitària de la SF que es va materialitzar en diverses publicacions periòdiques com les revistes Y, Medina, Consigna -la més longeva-, Ventanal, Bazar, Teresa, Escuela Hogar, així com en els llibres de l'Editorial Almena. Va tenir també presència a la ràdio, amb programes com Hora femenina i Ventanal i l'organització de cursos de locutores, va mantenir estreta relació amb el NODO -en els arxius es conserva molt material relacionat amb les activitats de l'organisme-, va projectar fins i tot realitzar un programa de televisió i va aconseguir consagrar en el cinema una de les seves tasques més emblemàtiques, els Coros y Danzas, amb el film Ronda española. Barrera analitza continguts i dedueix els missatges que es desprenien d'ells, fortament lligats a una concepció familiar i casolana de la dona, tot i que anirien canviant de mica en mica al compàs dels anys.





A la segona part, l'autora estudia "l'exploració de la xarxa de significats que les falangistes van configurar al voltant de les nocions de dona i feminitat". A aquests efectes, distingeix períodes successius: l'inicial comprèn des de l'època fundacional en temps de la República fins al final de la guerra civil, quan la SF és, primer, un instrument en la lluita política dels militants masculins i atén els presoners , contribueix a passar missatges i a realitzar algunes accions encoberta per a després, esclatada la guerra, contribueix a l'esforç bèl·lic des de la rereguarda.





Fortament vinculada des dels seus inicis a la persona de Pilar, la germana de José Antonio Primo de Rivera, el seu ascendent sobre la militància i la seva acceptació de la prefectura política de Franco el va convertir en eix de la representació femenina del Moviment, aconseguint fer-se amb la gestió del nou Servei Social de Dona i eclipsar d'aquesta manera a l'altra fèmina del partit, la vídua d'Onésimo Redondo, Mercedes Sanz Bachiller i, més tard, es va fer amb la branca femenina del Front de Joventuts; per tot això es va convertir en l'"instrument del règim per al control de la massa femenina".





Després de la tímida desfascistització de 1945, a partir de 1950 i fins a 1970 es desenvolupa una nova etapa en què la SF sent la necessitat peremptòria de prendre posició respecte a el debat sobre els drets laborals i polítics femenins -Barrera recorda la pionera Mercedes Fórmica- el que l'obliga a un canvi d'estratègia i la porta a promoure el 1991 la llei de drets polítics, professionals i de treball de les dones, tot i que "caldria interrogar-se sobre els efectes que aquests canvis jurídics van tenir en el seu discurs sobre la feminitat".





La dècada dels setanta és una etapa d'incerteses en què la SF s'enfronta a la creixent popularitat del moviment feminista i la sexualització de la cultura espanyola. La mort de Franco i de la reforma política implica la seva desaparició, amb la resta d'organismes del Moviment, el 1977 tot i que les seves antigues components pugnen per conservar l'esperit de la SF amb l'associació "nou camí".





Barrera conclou: "aquest llarg recorregut posa en relleu les amplíssimes possibilitats que la SF va tenir per impactar sobre les mentalitats de les generacions de dones que van viure la dictadura franquista ... i és que, malgrat la seva pèrdua progressiva de vigència i atracció, la SF mai va deixar de ser una part indispensable de l'engranatge polític del franquisme".