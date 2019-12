Franz Rojas: "La gestió i sostenibilitat dels recursos hídrics requereixen l'augment d'infraestructura hidràulica"

Per Franz Rojas, coordinador de l'Agenda de l'Aigua i Vicepresident de Desenvolupament Social del Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina CAF, les claus per augmentar la resistència als efectes de l'canvi climàtic són la prevenció, la planificació i una cultura resistent als canvis climàtics.





Sr Rojas, quina importància va tenir en aquest futur immediat el canvi climàtic sobre la sostenibilitat dels recursos hídrics a Amèrica Llatina?





Avui en dia ja es perceben l'efecte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics. Els patrons hidrometeorològics es vénen modificant, exacerbant les inundacions i sequeres, amb afectació de la infraestructura existent, pèrdues econòmiques, disminució de la producció i, més preocupant encara, amb risc de pèrdua de vides humanes.





En aquesta perspectiva, la gestió i sostenibilitat dels recursos hídrics requereixen accions tant de la banda de l'oferta com de la demanda, mitjançant l'augment d'infraestructura hidràulica, sigui per emmagatzemar aigua per contrarestar les sequeres o bé per retenir i controlar-la en cas de crescudes , però a més es requereix de mesures no estructurals com plans d'ordenament urbà, sistemes de monitorització i d'alerta primerenca, així com major consciència ciutadana tant per a l'ús racional l'aigua com per assimilar els riscos d'assentar-se en terrenys vulnerables a inundacions o esllavissades de terra.





