Ximo Puig advoca per una reforma constitucional en sentit federal

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advocat per una reflexió "assossegada i profunda" sobre la "arquitectura institucional" d'Espanya, "que ha de donar lloc a una reforma constitucional en sentit federal per enfortir la unitat de tots els espanyols" , i per que el Senat "sigui ja una cambra territorial".



Així s'ha expressat el cap de l'Executiu valencià a Alacant, durant la seva intervenció en l'acte commemoratiu de la ratificació de la Carta Magna, a què també han assistit els altres membres de Consell, i en què ha advocat per una combinació de "respecte , diàleg, pacte i convivència "per mantenir" en aquests temps difícils el rumb correcte d'estabilitat i desenvolupament ".



Puig ha proclamat que en la nova legislatura iniciada, la "lleialtat" de el Consell cap a la Constitució es tradueix en el compromís de "treballar amb determinació en l'aprofundiment de la democràcia, la defensa l'autogovern i l'impuls dels drets".



Segons Puig, "complirem l'encàrrec de la nostra Constitució en la mesura que aturem la desigualtat i protegim els drets dels més vulnerables" i, en aquest sentit, ha detallat que "aquest compliment" ha de dirigir-se en diverses direccions com la lluita per la igualtat de la dona i contra la violència de gènere, el desenvolupament de polítiques públiques que redueixin les desigualtats generades pel sistema econòmic, la gestió dels drets de migrants i refugiats o interioritzar que l'emergència climàtica és una realitat davant "la que hem actuar ja ".



El president ha subratllat que la Comunitat "és avui exemple de convivència social i democràtica", i ha assenyalat que "davant de la fractura política i emocional" d'altres comunitats, "hem sabut conjugar la diversitat del nostre poble amb el molt que ens uneix ". Per això ha rebutjat "el clima d'enfrontament que massa alimenten". "És que la pau i el progrés han estat alguna vegada el fruit de la confrontació? ¿Produeix la crispació un millor país?", Ha afegit.



"LA DEMOCRÀCIA ÉS DIÀLEG"



Puig, que ha instat a "valorar la riquesa que emana de la diversitat", ha asseverat que "en democràcia no sobra ningú", ja que "la seva essència és la inclusió". Per això, ha interpel·lat a "ser implacables amb els que intenten destruir el més preuat que compartim: les institucions democràtiques, la cohesió social i la convivència". Per al cap de l'Consell, "el material més sòlid amb el qual podem escriure el nostre futur en democràcia té un nom. Aquest nom és diàleg".



El president de la Generalitat ha cridat a "defensar l'Estat autonòmic concebut per la Constitució" doncs, en les seves paraules, "qui ataca l'Estat autonòmic ataca l'Estat de el Benestar".



"Espanya té davant seu un desafiament territorial", ha reconegut Puig, que ha apostat per "una reflexió assossegada i profunda" sobre la "arquitectura institucional" d'Espanya, "que ha de donar lloc a una reforma constitucional en sentit federal". I això perquè, ha afegit, "federar és unir des de la diversitat".



SENAT, CAMBRA TERRITORIAL



En la seva opinió, seria "un nou pacte que serveixi per cohesionar Espanya i enfortir la unitat de tots els espanyols", a el temps que "contribuiria a lluitar contra les dues temptacions tan presents com perjudicials: el secessionisme i el centralisme". Per al titular de la Generalitat, mentre arriba aquesta "actualització", el Senat "ja pot i ja ha de ser una cambra territorial", per la qual cosa han de "impulsar les figures federalitzants que la Constitució ja obre".



El cap de l'Executiu valencià ha considerat que "ens convé obrir la conversa sobre la qüestió territorial més enllà de la relació entre Madrid i Catalunya", ja que aquesta qüestió territorial "no és només una qüestió d'identitats" sinó que és, "fonamentalment, una qüestió de polítiques públiques "que, segons ell," són les que donen resposta als vertaders interessos de la ciutadania: els seus drets i llibertats ".



LA REFORMA DEL FINANÇAMENT



Segons Puig, per poder dur endavant les polítiques públiques, "que creen la veritable identitat ciutadana i sostenen la igualtat de drets civils i socials", és necessària una adequada finançament. "Defensar la Constitució és exigir la reforma de el sistema de finançament", ha expressat.



En aquest sentit, el titular de el Consell ha assegurat que el Govern valencià continuarà reclamant amb "fermesa" una reforma de el sistema de finançament "que doni a la nostra terra el que, en justícia, és seu".



La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha intervingut en l'acte per destacar els valors que estan darrere de la Constitució. "Llibertat, Igualtat i Fraternitat són pilars fundadors que estan en l'origen de la definició d'Espanya com un Estat social i democràtic de Dret. Social i Democràtic, per aquest ordre", ha assenyalat.



Durant la celebració de l'acte commemoratiu del Dia de la Constitució, el president ha fet entrega dels reconeixements que concedeix la Generalitat per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals.



Els premiats aquest any han estat, en la categoria de guardó col·lectiu, l'Arxiu de la Democràcia de la Universitat d'Alacant -recollit pel coordinador de l'Arxiu, Josep Maria Perea-. El reconeixement individual s'ha atorgat a Tomàs Vives, catedràtic emèrit de Dret Penal de la Universitat de València i exvicepresident de l'Tribunal Constitucional.