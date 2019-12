Un estudiant saudita mata tres persones en una base naval de Florida

Un estudiant d'aviació originari d'Aràbia Saudita va matar aquest divendres tres persones i en va ferir a el menys set durant un tiroteig dins d'una aula a la base naval i aèria de Pensacola, a Florida. Es tracta del segon atac amb armes de foc en menys d'una setmana dins d'una base militar en territori dels Estats Units.

















L'atacant va obrir foc dins d'una escola de la base naval, en la qual treballen més de 16.000 soldats i 7.400 civils. El departament de el xèrif de l'comtat d'Escambia va enviar agents a el recinte. Dos d'ells van ser ferits de bala abans de matar l'atacant.





La de Pensacola és una de les bases de la costa est nord-americana, i dins d'ella operen l'Armada, el Marine Corps, la Força Aèria i la Guarda Costanera. És seu dels Blue Angels (Àngels Blaus), l'esquadró de demostració de vol de l'Armada dels EUA, format després de la II Guerra Mundial. El recinte inclou a més diversos punts on poden entrar grups de turistes. El tiroteig va passar en una escola d'entrenament de dos pisos, evacuada aquest divendres.

L'únic que ha transcendit d'aquest atacant, revelat per mitjans locals de Hawaii, és que portava dues armes (pistola de mà i rifle) perquè complia funcions de guàrdia de seguretat mentre uns tècnics treballaven en el manteniment de l'submarí USS Columbia.

Romero, responsable de les morts en Pearl Harbor, havia estat amonestat abans per violacions disciplinàries. Els dos morts eren contractistes de la base, per tant civils i no soldats.