En la marxa per la Constitució de Barcelona han demanat la unitat antiindependentista

Unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest divendres al Dia de la Constitució, per la unitat d'Espanya i "un Govern constitucionalista", convocades per Espanya i Catalans i unes 50 entitats integrants de Catalunya Suma per Espanya .









Capçalera de la manifestació d'aquest divendres a Barcelona / PPC





La manifestació ha començat a la plaça Urquinaona alguna cosa després de les 12, sota el lema 'Per un Govern constitucionalista' encapçalada per representants de Catalunya Suma, així com membres de l'PP i Vox, però no de Cs, que ha acudit i tenia previst fer declaracions però ha decidit anar-se'n abans de començar la manifestació, per la presència d'una pancarta que demanava la derogació de la Llei de Violència de Gènere.





A la capçalera han marxat, entre d'altres, el líder de Vox, Santiago Abascal, el diputat d'Congrés Ignacio Garriga i l'eurodiputat Jorge Buixadé, així com el líder de l'PP català, Alejandro Fernández, el regidor a Barcelona Josep Bou i el diputat de l' Parlament Daniel Serrano.





En un discurs a la Via Laietana després de la marxa, el president de Catalunya suma per Espanya, Javier Megino, ha demanat unitat als partits constitucionalistes, ha dit textualment que Espanya no pot estar en mans de qualsevol, i ha reclamat fer "el possible perquè els que regeixin el Govern siguin gent que defensi i vulgui a la pàtria comuna ".





També ha avisat el PSOE que a la investidura no val cedir, i que no pacti amb els partits independentistes, als quals ha qualificat de vergonya: "No es pot comptar en absolut amb l'enemic separatista al Govern".





A més, ha fet una crida a les diferents organitzacions que han participat perquè se sumin a l'entitat que presideix per lluitar tots junts, en les seves paraules: "Què vam aconseguir anant per separat? L'enemic és comú: és el separatisme".





En un discurs, el regidor de l'PP a Barcelona Josep Bou ha dit que aquest divendres surten a celebrar la Constitució amb alegria, "davant de polítics traïdors que no han jurat la Constitució", i als quals ha acusat literalment d'obrir les ferides que es tancar el 1978.

Ha criticat que es digui que la Constitució està obsoleta, quan la dels Estats Units té més de 200 anys, i ha defensat "complementar-la" però no substituir-la, ja que la considera garantia de respecte als drets, deures i llibertats.





En concret, ha apostat per "enfortir la nació" i acréixer els drets socials i el benestar dels espanyols, encara que sense tocar l'article 2 de la Constitució, sobre la unitat d'Espanya.





"BLACK FRIDAY" AL CONGRÉS





El líder de Convivència Cívica Catalana (CCC), Ángel Escolano, ha criticat Sánchez i ha dit que està realitzant un Black Friday al Congrés, ja que "fa rebaixes i ofereix el que sigui per quedar-se a la Moncloa".





També ha reprovat que a Catalunya es requereixi un nivell de la llengua catalana per poder treballar en el sector públic, cosa que, segons Escolano, incompleix l'article de la Constitució que defensa la igualtat: "Jo, com a espanyol, no sóc igual a tot Espanya ".





El portaveu de Catalunya Suma i president de Espanyols de a Peu, Carlos Portals, ha demanat deixar enrere egos entre partits i entitats, i fer front "a l'autèntic enemic d'Espanya, que és el separatisme", i sumar per demostrar que els que defensen la unitat de l'Estat són majoria, al seu judici.





Els manifestants portaven banderes espanyoles i algunes senyeres i banderes europees, cantaven consignes com 'Després direu que som cinc o sis' i 'Puigdemont a presó', i portaven pancartes en contra de la despoblació i de el procés independentista i en defensa de la Guàrdia Civil.





ABASCAL "PRESIDENT"





Alguns manifestants han proferit consignes contra el president en funcions, Pedro Sánchez (PSOE), mentre que han cridat en reiterades ocasions 'president' a Abascal i li han demanat que pronunciés un discurs des de l'escenari tot i no estar previst, cosa que ha rebutjat .





A el passar per davant de la Prefectura Superior de Policia, els manifestants han corejat la consigna 'Aquesta és la nostra policia', i a l'acabar la concentració alguns dels manifestants s'han dirigit paraules de suport als agents que custodiaven l'edifici.