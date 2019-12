Pablo Iglesias li riu les gràcies a Ciutadans i Vox el dia de la Constitució

Han estat molt comentades les rialles que Pau Iglesias s'ha trobat a l'acte de commemoració de l'41 aniversari de la Constitució amb Ines Acostades (C 's) i Iván Espinosa dels Monteros (Vox).













Moment de l'trio de la riures al Congrés





Fora dels focus indiscrets la relació entre aquests tres dirigents polítics sembla ser més que cordial del que solen tenir-nos habituats en els debats i compareixences públiques.





Així si Podem és catalogat com la "extrema esquerra" per a molts Vox és la Horna de la seva sabata, "l'extrema dreta", al centre ideològic entre tots dos es trobaria Ciutadans que no ha dubtat a pactar amb Vox i PP en algunes administracions públiques com a Andalusia.













Iglesias ha estat dels que han deixat anar més d'una ocasió la manifa frase "a l'fascimo no se li discuteix sinó que se'l combat". Se li va veure a el líder d'Podem distès i aliè a les polèmiques al si del seu partit i com en un altre món el de la "catifa vermella" aquest que envolta en bombolles als polítics i que plogui o llueixi el sol, els sembla tenir fora de perill de tot.