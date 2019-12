Sánchez resta importància a l'escàndol de Podem per a centrar-se en les "novetats" del Govern de coalició

Sánchez no modificarà el seu full de ruta per l'escàndol de presumpta corrupció en Podem. Malgrat que dia rere dia augmenta la pressió sobre Iglesias arran de l'acomiadament de dos advocats de la formació morada, el líder del PSOE no vol que la formació de Govern vaig quedar esquitxada per aquesta polèmica. Sánchez espera que el seu "soci prioritari" sigui capaç de capejar el temporal de forma ràpida i solvent per anunciar el nou Executiu com més aviat.









Així mateix, el president de Govern espanyol en funcions té pensades algunes "novetats" per al seu pròxim Govern, segons avança 'El Independiente'. En 2017, Sánchez ja va sorprendre amb una configuració de Consell de Ministres efectista que incloïa des d'un astronauta i presentador de televisió, fins personalitats avalades per la seva gestió al capdavant d'institucions europees.





Aquesta barreja va ser ben rebuda per tiris i troians i, en aquesta ocasió, el líder socialista també vol aconseguir una impressió semblant. La idea podria passar per preservar la continuïtat en algunes carteres clau per al PSOE --els anomenats "ministeris d'Estat", com Defensa, Economia i Interior-- i donar pas a noms amb ganxo en ministeris socials o de nou encuny.





En aquest segon apartat és on Podem, al seu torn, també podria imposar la seva quota de representativitat en un Executiu que, en qualsevol cas, serà dissenyat meticulosament des de Ferraz.





Per tot això, no hi haurà veus al PSOE que s'aprofitin amb l'última complicació de la formació morada. El silenci respecte a les revelacions dels exabogados de protecció de dades de Podem és clamorós. Els socialistes esperen que aquesta generositat en el tracte dels "affaires" del seu soci sigui traduït en el futur per joc net per part d'Iglesias, més quan hi ha encara assumptes pendents als tribunals (el cas dels cursos de formació a Andalusia, per exemple) que podrien esclatar-a el PSOE en el moment menys propici.