Els banys de gel, també coneguts com immersió en aigua freda, encara es promocionen com una estratègia popular tant per a la recuperació ràpida del múscul, en hores o dies, com per a l'adaptació a l'entrenament durant setmanes i mesos. Però investigadors de la Universitat de Maastricht (Països Baixos) han descobert que són particularment ineficaces per això últim.





Atletes reeixits com el tennista Andy Murray són coneguts per usar banys de gel després de l'exercici, però, aquesta nova investigació suggereix que els banys de gel no són útils concretament per reparar i desenvolupar múscul amb el temps, perquè disminueixen la generació de proteïnes en els músculs, segons publiquen al 'Journal of Physiology'.









La idea que hi ha darrere dels banys de gel és que en reduir la temperatura corporal, això al seu torn redueix el flux sanguini, la inflor i la inflamació en els teixits dels músculs. És el mateix concepte que el que està darrere d'usar gel en un turmell torçat. Si bé la investigació ha confirmat que els banys de gel poden ser útils per reduir el dolor muscular, els seus efectes sobre la formació de noves proteïnes en el cos, importants per reparar i desenvolupar músculs, són més controvertits.





Els investigadors van estudiar l'impacte dels banys de gel a la generació de noves proteïnes en els músculs, que generalment augmenta després de fer exercici, i també després de dinar proteïnes. Van mesurar això usant els anomenats traçadors d'isòtops estables i biòpsies musculars, en un grup de participants que van fer exercici de resistència de les dues cames durant dues setmanes (en total set sessions d'exercici). Després de cada sessió d'exercici, els participants van submergir una cama en aigua freda (8°C) i van trobar una disminució en la quantitat de generació de proteïnes en aquesta cama.





L'investigador de la Universitat de Maastricht, Cas Fuchs, un dels autors de l'estudi, destaca que "tots els que fan exercici, ja siguin de cap de setmana o atletes d'elit, volen aprofitar a el màxim els seus entrenaments. La nostra investigació no descarta per complet la immersió en aigua freda, però suggereix que si l'atleta pretén reparar i/o desenvolupar el seu múscul, potser haurien de reconsiderar l'ús de banys de gel".