Javier Bardem li diu "estúpid" a Almeida per voler revertir Madrid Central

L'actor espanyol Javier Bardem ha anomenat "estúpid" a l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), "per permetre circular per la capital als vehicles contaminants" i "per voler revertir" Madrid Central, la zona de baixes emissions que va començar a funcionar fa un any després de la seva posada en marxa per part de l'anterior alcaldessa, Manuela Carmena.





Bardem ha intervingut des de l'escenari ubicat a Nous Ministeris amb motiu de la manifestació contra el canvi climàtic convocada aquest divendres, 6 de desembre, en senyal de protesta i en el marc de la Cimera Mundial pel Clima (COP25) que es desenvolupa a Madrid fins al pròxim 13 de desembre. Des del estrada, ha insultat a Almeida, però també la president nord-americà, Donald Trump, "per abandonar els acords globals d'acció contra la crisi climàtica".









Bardem, que ha intervingut abans que ho fes l'activista sueca, Greta Thumberg, ha dit que els polítics han d'estar a l'altura "d'aquest moment històric", en referència a les lluita social contra l'emergència climàtica.





L'acte ha exigit a la Unió Europea que l'objectiu de reducció d'emissions de CO2 sigui del 65%, i ha qüestionat els compromisos actuals. "Només hi ha tres paraules: urgència, ambició i reducció", ha incidit, instant a les economies més desenvolupades, "inclosa la UE" a tenir més ambició en les seves polítiques mediambientals.





Bardem ha agraït als joves que hagin alçat la seva veu, a el temps que ha avisat que "la terra s'està escalfant" i només hi ha "10 anys per frenar-lo". Bardem ha participat en el documental de Greenpeace 'Santuari', que forma part de la campanya d'ONG per a la protecció de l'Antàrtida.