Rosalía conquista el Palau Sant Jordi aquest cap de setmana

La cantant Rosalía actuarà aquest dissabte i aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona, i dimarts vinent ho farà al Wizink Center de Madrid dins de la seva gira 'El mal querer'.





La cantant de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) portarà al recinte barceloní el flamenc fusió de 'El Mal Querer', el seu treball més destacat i que fa l'ullet a les arts visuals, la moda i la coreografia.





Amb el single principal de l'àlbum, 'Malamente', va obtenir sis nominacions als Grammy Llatins, i es va emportar els premis a Millor Cançó Alternativa i a Millor Actuació Urban Fusion.









Aquest any, Rosalía ha llançat amb James Blake el single 'Barefoot in the Park', i n'ha llançat quatre més: 'Yo x Ti, Tu x Mi' amb Ozuna, la doble cançó 'Milionària & Dio$ No$ Libre del Dinero', 'Aute Cuture' i 'Con Altura' amb J Balvin i El Guincho.





L'artista ha aconseguit que el vídeo de 'Con Altura' sigui el més vist del 2019 d'una artista femenina, amb el qual ha aconseguit el número 1 a la llista de vídeos musicals globals de YouTube i amb el qual Rosalía ha guanyat els seus dos primers premis MTV VMA.





PROJECCIÓ MUNDIAL





Han estat decisives en la seva projecció mundial les seves actuacions en els principals festivals mundials d'aquest any, inclosos Coachella, Primavera Sound, Glastonbury, Lollapalooza i molts més.





Per garantir l'accés als concerts a Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitarà tots dos dies un servei especial d'autobusos entre el recinte i la plaça Espanya quan acabin els concerts a partir de les 22.15.