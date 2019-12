Els 'armilles grogues' se sumen a la vaga de les pensions a França

Els 'armilles grogues' han convocat la seva 56a dissabte de mobilitzacions contra el Govern per sumar-se a la vaga indefinida convocada per sectors clau per protestar contra la reforma de les pensions.





Les accions més importants han estat a París, on ha partit una marxa des del barri de Bercy amb direcció a la Porta de Versalles, al sud de la ciutat mentre la policia ha advertit que qualsevol manifestació de 'armilles' està prohibida en punts estratègics com els Camps Elisis, l'Elisi, la Casa Matignon (residència del primer ministre), l'Assemblea Nacional o la Catedral de Notre Dame.









També hi ha manifestacions convocades en ciutats de mida mitjana de tot el país com Mans, Laval o Lons-li-Saunier i a Marsella, on era present el dirigent d'esquerra Jean-Luc Mélenchon, així com a Bordeus, Lilla o Montpeller.





La mobilització social deriva de la reforma de les pensions plantejada per Macron, que aspira a unificar els més de 40 esquemes previstos actualment per un únic marc que, segons el president, afavoriria la igualtat entre els treballadors.