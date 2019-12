Villacís garanteix les primàries a Cs, però afirma que "tothom" veu en Arrimadas "el relleu natural"

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, ha garantit aquest dissabte que en la successió d'Albert Rivera a el front de Ciduadanos hi haurà primàries, però que "tothom" té clar que la portaveu al Congrés dels Diputats en l'anterior legislatura, Inés Arrimadas, és "el relleu natural".





Així ho ha expressat als mitjans de comunicació l'edil 'taronja' i membre de la gestora que ha pres les regnes de Cs després de la retirada de qui fos el seu president des de la seva fundació. "Ara mateix tot el que és la gestora és una mecanisme, una eina a l'servei de la transició del partit, a el servei que hi hagi un nou Comitè Executiu", ha detallat.













En aquesta línia, ha assenyalat que espera que estigui "liderat per Inés Arrimadas" i ha matisat que ho desitja "com afiliada, no com a membre de la gestora"; ja que en el seu partit "sempre hi ha primàries", però que "tothom" té clar qui "defensa" els valors de Cs.





"Jo personalment, ja ha mostrat la meva preferència i el meu suport cap a ella, però hi haurà primàries i tots podran presentar-se amb el seu projecte polític, amb el seu equip", ha exposat la vicealcaldessa.





"QUE PP PENSI MENYS AL PP IA VOX, I PENSI MÉS A ESPANYA"





D'altra banda, ha tornat a instar el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, al fet que "s'acosti al constitucionalisme" i s'allunyi de "populistes i independentistes". "Només hi ha un partit polític que està projectant una alternativa el Govern de Sánchez amb populistes i independentistes i aquest partit és Ciutadans", ha incidit la líder 'taronja', que ha demanat un acord de 221 diputats que sumi a la seva formació amb els ' populars i els socialistes.





En aquesta línia, ha demanat a PSOE que rectifiqui i al PP que "pensi menys en PP i en Vox, i que pensi més a Espanya". "Tant diuen que Espanya Suma, que comencin a sumar per Espanya que és el que necessiten els espanyols", ha conclòs Begoña Villacís.