El Reial Madrid s'imposa a l'Espanyol gràcies a Benzema (2-0)

El Reial Madrid s'ha imposat aquest dissabte en un treballat partit a el RCD Espanyol (2-0) en la setzena jornada de LaLiga Santander, un duel en què els de Zinédine Zidane, que es van avançar a la vora del descans amb un gol de Varane i que van buidar els dubtes amb un altre de Benzema en la segona meitat, accedeixen a el liderat en solitari de manera momentània.





Enfundat amb la seva samarreta verda com a mostra de suport a la Cimera contra el Canvi Climàtic que se celebra a Madrid, el quadre blanc va trigar a desembullar l'entramat defensiu proposat per Pablo Machín. Varane, definint com el millor dels davanters, va obrir la llauna en el minut 37, i Benzema, que acumula 11 gols i 5 assistències aquesta temporada, va tancar el xoc davant un equip que augmenta a 630 els minuts que porta sense marcar al Bernabéu.





En una atípica matí de futbol al coliseu blanc, també va ser anòmal l'onze, amb sis canvis respecte al duel de Mendizorrotza; les baixes de Hazard i Bale van obligar a el tècnic francès a apostar per Rodrygo i a donar una segona oportunitat a Vinicius, mentre que Courtois, Varane, Mendy i Valverde van tornar en detriment d'homes com Arèola, Marcelo, Militao, Modric o Isco.













El jove davanter brasiler va ser, precisament, l'encarregat d'inaugurar el festival d'ocasions blanques després d'uns primers minuts d'intercanvi d'acostaments. En el 5, va obligar a Diego López a treure els punys i Fede Valverde, en el rebuig, la va enviar fora. Poc després era Rodrygo el que tractava de sorprendre el porter blanc i blau amb un xut des de la frontal que va marxar desviat, just abans que Benzema rematés també a les mans del porter.





La dupla 'canarinha', tot i que carregada d'intenció, no aconseguia inquietar en excés al seu rival, que va guanyar tranquil·litat després de resistir l'empenta inicial madridista. De fet, al minut 27 va estar a punt d'estrenar el lluminós en un cop de cap de Granero a l'escaire que es va encarregar de frustrar Courtois; els de Zidane van respondre amb un xut de Vinicius que va treure amb el peu Diego López.





Ja prop de la mitja part, Valverde, de nou des del semicercle de l'àrea, va obligar a el porter periquito a enviar una pilota a córner, i va ser llavors quan el quadre local va aconseguir avançar-se; l'esfèrica va arribar a Benzema, que va filtrar una passada per a un Varane que aprofitant la sortida de Diego López va definir a la perfecció (min.37).





BENZEMA SENTENCIA





Benzema va poder incrementar la renda blanca només reprendre el partit, en un mà a mà que li va guanyar el porter espanyolista, i a el quart d'hora va desaprofitar una gran ocasió en un potentíssim rematada que va marxar fregant el pal. No obstant això, el quadre blanc havia guanyat en control i, traient profit de les imprecisions periques a la sortida de pilota, va anar deixant que passés el temps.





Els de Machín van tractar tímidament de aproximar-se, encara que en cap moment van arribar a inquietar l'àrea de Thibaut Courtois. Va ser llavors quan el davanter francès es va encarregar d'aclarir qualsevol incertesa i va liquidar la contesa en rematar a el fons de la xarxa una passada enrere de Fede Valverde (min.79). Ni l'expulsió de Mendy per doble groga a pocs minuts de la fi trastocar el triomf dels de Chamartín.





D'aquesta manera, els de Zinédine Zidane, amb la seva quarta victòria a la Lliga consecutiva, es queden momentàniament amb el liderat en solitari de LaLiga Santander amb 34 punts, a l'espera del que faci el FC Barcelona (31) aquesta nit davant el RCD Mallorca al Camp Nou. A més, van en ratxa a la cita de dimecres a Bèlgica contra el Bruges, que els va treure un empat en el primer duel entre tots dos en 'Champions' al Bernabéu (2-2).





Per la seva banda, l'Espanyol segueix la seva baixada als inferns en arrossegar la seva sisena jornada seguida sense vèncer, que el deixa amb 9 unitats, a cinc de la zona de permanència.