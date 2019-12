El cadàver trobat en el vehicle de Sils (Girona) és el del jove desaparegut

El cadàver trobat aquest dissabte en un cotxe és el del jove desaparegut a Sils (Girona), segons un comunicat dels Bombers de la Generalitat.





L'aigua de la sèquia ha baixat i ha deixat a la vista el vehicle, i els bombers han utilitzat una grua per treure-ho.









El jove conduïa la matinada de divendres per un camí rural paral·lel a la sèquia --molt crescuda per les fortes pluges d'aquesta setmana--, des d'on va trucar a un amic i li va explicar que el camí era complicat perquè hi havia molta aigua que sortia de la sèquia.





Després de la conversa amb el seu amic, ningú més va poder contactar amb el jove, i s'investiguen les circumstàncies exactes del sinistre amb la principal hipòtesi que va anar a causa de la crescuda del cabal d'aigua.





Des del matí de divendres, han participat en l'operatiu de recerca, a més dels bombers, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el Secretariat de les Federacions d'Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF) i voluntaris.