Antonio Banderas, millor actor en els Premis de Cinema Europeu per 'Dolor y gloria'

Antonio Banderas ha rebut el guardó a millor actor pel seu paper a la pel·lícula 'Dolor y gloria', dirigida per Pedro Almodóvar, en els Premis de Cinema Europeu que han tingut lloc aquest dissabte a Berlín.





Des del Teatre de Soho, a Màlaga, Banderas ha volgut agrair el premi a l'Acadèmia i a director Pedro Almodóvar. "Pedro Almodóvar és un miracle que em va passar", ha assenyalat Banderas, que no ha pogut acudir personalment a recollir el guardó per motius laborals.





Altres de les cintes que han representat a el cinema espanyol en aquests premis, 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' de Salvador Simó i la coproducció romanès-espanyola 'The Christmas Gift' de Bogdan Mureçanu, han guanyat els guardons a el millor llargmetratge d'animació i a el millor curtmetratge, respectivament.





'Dolor y gloria', la cinta d'Almodóvar amb la qual Antonio Banderas s'ha alçat com a millor actor europeu 2019, també optava als guardons de millor pel·lícula, millor director i millor guió, encara que en aquestes tres categories no ha aconseguit premi.









'Dolor y gloria' ha estat seleccionada per representar Espanya en la pròxima edició dels Oscars i és a més la segona pel·lícula amb més nominacions als Premis Goya, amb un total de 16 --entre elles, les de Millor pel·lícula, direcció i guió--, només superada per 'Mientras dure la guerra', d'Alejandro Amenábar, que competirà en 17 categories.





A 'Dolor y gloria', Almodóvar entreteixeix moments de la seva infància i la seva maduresa amb passatges ficcionats i Antonio Banderas es fica en la pell del seu alter ego. El repartiment es completa amb dos de les seves muses, Penélope Cruz i Julieta Serrano, així com per Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia i Nora Navas.





'LA FAVORITA' S'ERIGEIX COM GUANYADORA





La gala de lliurament de la 32 edició dels Premis de Cinema Europeu ha coronat a la pel·lícula de Yorgos Lanthimos, 'La favorita', en emportar-se vuit guardons, entre els quals es troben millor pel·lícula, director i actriu.





El premi a Millor guió l'ha rebut Céline Sciamma per 'Retrato de una mujer en llamas'. A aquest guardó aspiraven a més d'Almodóvar, Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella i Francesco Piccolo ('El traidor'); Robert Harris i Roman Polanski ('L'oficial i l'espia') i Ladj Ly, Giordano Gederlini i Alexis Manenti ('Los miserables').





Per la seva banda, 'For Sama', de Waad a el-Kateab i Edward Watts ha guanyat el premi a el millor documental, en una categoria en la qual competia amb 'Honeyland', de Ljubomir Stefanov i Tamara Kotevska; 'Putins's Witnesses, de Vitaly Mansky; 'Selfie', d'Agostino Ferrente; i 'The Disappearance of my mother', de Beniamino Barrese.