L'acusat de l'assassinat de Marta Calvo estava en llibertat provisional

El presumpte autor de la mort de Marta Calvo, el narcotraficant colombià Jorge Ignacio PJ, va sortir en 2018 de presó i es trobava en llibertat provisional quan va desaparèixer la jove.





El delinqüent habitual establert llavors a Gandia va ingressar a la presó a l'octubre de 2017 i va ser jutjat un any després per l'Audiència Provincial de Navarra per traslladar una partida de cocaïna des de València a Pamplona. En la sentència va quedar provat que Jorge Ignacio P. va contactar amb un altre narcotraficant colombià, per subministrar cocaïna de gran puresa que després anava a adulterar a la localitat navarresa d'Orkoien.









Jorge P. J i Marta Calvo.





Durant el judici, Jorge Ignacio va admetre que la droga confiscada al pis era seva i l'advocada que va defensar a l'narco establert a Gandia va demanar a l'tribunal que li apliqués l'atenuant de toxicomania, amb el que hagués aconseguit una rebaixa de la seva condemna de presó, i per a això va aportar un document d'un centre de tractament de conductes addictives de València, però els magistrats no van tenir en compte la sol·licitud de la lletrada a l'considerar que no hi havia afectació de les facultats de l'acusat en el moment que van tenir lloc els fets delictius.





Després de ser condemnat a tres anys i tres mesos de presó al juny de 2018 per la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra, l'advocada de l'processat va recórrer la sentència davant el Tribunal Suprem.





Després d'obtenir la llibertat provisional en 2018, Jorge Ignacio P. va tornar a València i la Guàrdia Civil sospita que va tornar a traficar amb cocaïna, motiu pel qual el seu nom no figurava en els contractes de lloguer de les dues cases on residia a Manuel i l 'Olleria. Un altre indici que podria haver reprès les seves activitats il·lícites va ser la seva acció de mentir a la Policia Local quan va facilitar l'adreça del seu antic domicili a Gandia, concretament la plaça de l'Exèrcit Espanyol, a l'ésser identificat a l'abril d'aquest any en un control rutinari a un control al carrer de Sant Pius V de València.





La policia va reconèixer a Jorge Ignacio P., l'últim client d'una prostituta que va morir després de consumir cocaïna i patir convulsions, a l'veure el seu rostre en un vídeo gravat en una casa de cites de Russafa. El delinqüent, que portava tres mòbils i 7.000 euros en efectiu, no va ser arrestat el no tenir cap ordre de detenció.





L'ACUSAT AL·LEGA QUE MARTA VA MORIR MENTRE mantenien relacions sexuals





Jorge Ignacio Palma, l'exconvicte colombià detingut per la mort de Marta Calvo, ha declarat als agents de la Unitat Central Operativa (UCO) que la jove valenciana va morir mentre tots dos mantenien una estranya relació sexual en la qual van emprar cocaïna.





Va confessar aquest 4 de desembre de 2019, després d'haver-lliurat a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat de Carcaixent, que va desmembrar el cos de Marta, que va morir la mateixa nit de el 7 de novembre, i el va llançar per diferents contenidors.





En l'historial de Jorge Ignacio Palma figura un episodi que els investigadors consideren que pot ser rellevant per ajudar a aclarir les circumstàncies en què es va produir la mort de Marta Calvo. Va ser el passat mes d'abril en un prostíbul de barri valencià de Russafa. L'exconvicte colombià va ser l'últim client d'una meretriu que va entrar en coma i va morir dies més tard en una hospital de la capital de l'Túria.





L'autòpsia va determinar que la jove va morir pel consum de drogues. En concret es van trobar restes de cocaïna a la mucosa vaginal. Jorge Ignacio va abandonar la casa de cites quan la prostituta va començar a convulsió.