Les presons catalanes decidiràn en breu si concedeixen permisos als líders independentistes

Aquesta setmana es compliran dos mesos des que el Tribunal Suprem va dictar la sentència de l'Procés i s'esgota el termini màxim perquè les juntes de tractament de les tres presons catalanes - Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses- decideixin si classifiquen a els presos en segon o tercer grau i la seva proposta de compliment de penes dels líders independentistes.









Aquesta junta de tractaments de la presó està integrada exclusivament per funcionaris i tècnics especialitzats i és l'organisme encarregat de classificar els interns i escollir el millor camí cap a la seva reeducació i reinserció social. Per a la seva reinserció elaboren un pla individualitzat a cadascun dels nou líders independentistes presos i elevaran aquesta proposta a la secretaria de Mesures Penals de la Generalitat, el seu titular és Amand Calderó, que va entrar com a màxim responsable de presons de la mà de l'conseller Carles Mundó i s'ha mantingut en el càrrec amb la consellera Ester Capella, tots dos d'ERC.





La secretaria de Mesures Penals haurà de homogeneïtzar criteris sobre la classificació dels presos encara que en aquest cas ho tindrà més difícil ja que no hi ha precedents en el sistema penitenciari català i s'ocuparà de contestar la proposta de la junta de tractament en un procés que pot durar un màxim de dos mesos, de manera que el procés es podria dilatar fins a febrer de l'any 2020 inclusivament.





La decisió que adopti la junta de tractament de les presons serà comunicada a la Fiscalia, que decidirà si l'assumeix o la recorre davant del jutge de vigilància penitenciària. I tres jutges prendran decisions a l'respecte, els jutges de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. I encara que la Fiscalia pot recórrer la classificació que se'ls atorgui als líders independentistes del jutge de vigilància tindrà l'última paraula i en el cas que la postura de la Fiscalia i la de el jutge no siguin coincidents el ministeri públic podrà impugnar la decisió davant la Sala Segona de l'Tribunal Suprem, presidida pel magistrat Manuel Marchena.





L'APLICACIÓ DE LA LEGISLACIÓ PENITENCIÀRIA PERMETRÀ TREBALLAR ALS LÍDERS INDEPENDENTISTES FORA DELS MURS DE LES PRESONS CATALANES





El segon grau és el règim més comú en el sistema penitenciari i està reservat per a aquells condemnats "en els quals concorrin unes circumstàncies personals i penitenciàries de normal convivència", però que no tinguin la capacitat per viure de moment en règim de semillibertat.





El tercer grau per contra és de facto un sistema de semillibertat i és poc habitual que es concedeixi a interns que han estat condemnats a llargues penes. Mitjançant el mateix els interns només van a dormir a la presó i els caps de setmana els passen a casa seva. Aquest règim s'aplica a aquells reclusos que "per les seves circumstàncies personals i penitenciàries estiguin capacitats per dur a terme un règim de vida en semillibertat".

















En el cas que els líders independentistes siguin classificats en segon grau, el termini per demanar permisos és haver complert un quart de la condemna que en cas concret de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que van ser condemnats a 9 anys de presó, i atès que porten gairebé dos anys i dos mesos empresonats, significaria sobre la pràctica que a mitjans de gener de 2020 podrien optar a permisos ordinaris. Oriol Junqueras, però, arribarà la quarta part de la condemna al febrer de l'2021.





A més el règim penitenciari estableix que els permisos ordinaris permeten sortir de la presó un màxim de 48 dies a l'any.





Aquesta setmana s'ha sabut per TV3 que tant Joaquim Forn i com Josep Rull havien iniciat la recerca d'una feina deslligat de la política perquè en aplicació de l'article 100.2 s'estableix que el pres pot sortir de la presó unes hores per treballar o fer voluntariat.





Tant Oriol Junqueras a l'estar inhabilitat no podrà tornar a exercir de professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i Jordi Sànchez no podrà recuperar la seva plaça d'adjunt a el Síndic de Greuges.





La normativa permet que els interns classificats en segon grau "amb baixa perillositat i amb baix risc de trencament de la condemna" puguin acudir regularment a "una institució exterior a realitzar algun programa d'atenció especialitzada" si aquest és beneficiós per al seu tractament i la seva reinserció social.