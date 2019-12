Mariano Rajoy: "El més important de l'aplicació del 155 és que tots sabem què Espanya es pot defensar"

En una entrevista aquest diumenge a ABC, Mariano Rajoy, parla de la seva necessitat de ser útil i explicar la seva versió dels fets, de moments que ell considera ser històrics per a Espanya en el seu llibre, després de transcórrer un any i mig des que va deixar de ser president de Govern.









Mariano Rajoy en la seva intervenció al Fòrum de la Toja d'aquest estiu.





Rajoy ha apel·lat a la responsabilitat que sent "d'explicar el que jo he viscut en uns moments que penso van ser molt importants per a Espanya i de traslladar-les meves raons a qui tingui a bé apropar-se a aquest llibre". L'expresident creu que "les meves experiències puguin ser-li útils a qui vulgui llegir el llibre en el futur i parlo aquí de la necessitat de controlar la despesa pública, de fer reformes, de ser prudent, de atenir-se a la realitat, en fi, algunes coses que crec que poden tenir el seu interès. i finalment, com hi ha molta gent escrivint sobre el que va succeir i no em convencen en excés les seves versions, em sembla raonable que jo doni la meva perquè així la gent pugui contrastar i fer-se una idea més ajustada a la realitat del que va succeir realment ".





L'exlíder de el PP té clares les seves idees i es sincera dient que no ho explica tot i en aquest sentit diu "¿dir tot el que va succeir de veritat? No. Però l'essencial, sí. El que no hi ha és xafarderies, ni xafarderies , ni tampoc crítiques personals. N'hi ha polítiques, però no hi ha venjança alguna. Bàsicament, hi ha reflexió política. es pot dir que un dels objectius d'aquest llibre és respondre a preguntes que molta gent es feia i que potser no tenien clar . Vull que el lector, els espanyols en definitiva, coneguin de primera mà la raó per la qual prenem determinades decisions econòmiques, per què vaig actuar com ho vaig fer a la moció de censura o quan es va aplicar l'article 155 a Catalunya ".





Rajoy creu que donada l'actual situació política "el PP té l'obligació de plantejar una alternativa de cara a el futur, ja això és al que s'està dedicant Pau Casado" i no vol deixar cap dubte "la meva relació amb la direcció de el partit és bona i tingui vostè la total i absoluta certesa que ho seguirà sent sempre ".









Mariano Rajoy rebut a la seva arribada a un acte electoral.





L'expresident s'autodefineix com "moderat" i en aquest sentit afirma "els espanyols són majoritàriament persones moderades, tolerants, centrades, que volen que s'atenguin els seus problemes i que fugen de l'extremisme i de el radicalisme. Considero que hi ha lloc per als moderats, que són la majoria, ia aquests són els que ens hem dirigit nosaltres ".





I en clara al·lusió a Pedro Sánchez diu en l'entrevista que "hi ha un senyor que ha guanyat les eleccions i està buscant com a socis a l'extrema esquerra i als independentistes. Jo, que havia guanyat les eleccions el 2015, el 2016, vaig buscar altres socis , a el mateix PSOE ja Ciutadans, el que no va ser possible, perquè volia un govern moderat, centrat i que prestés atenció als problemes dels espanyols. Un govern estable ".





Pel que fa a l'acord amb ERC, Rajoy és clar "Per a una persona que ha estat catorze anys president d'un partit que pretenia aglutinar la moderació espanyola, i que ho va aconseguir, no li pot semblar bé un govern amb Esquerra, Podem i el PSOE . Em sembla que és negatiu per als interessos generals dels espanyols. Una mala notícia per a Espanya ".





Rajoy no dubte pel que fa a l'aplicació de l'155 i per a ell "el més important de l'aplicació de l'article 155 és que ara tots els espanyols sabem quines conseqüències té aquest article. També sabem que Espanya és una nació que es pot defensar quan se li ataca. Amb la llei a la mà, podem defensar la nostra democràcia i la sobirania nacional. Ara ja ho sabem nosaltres i ho tenen molt present els independentistes. Això és el més important ".





I enfront de el secessionisme, l'expresident de govern creu que "el més important és que a Espanya la llei es compleix i la sobirania nacional es respecta. Això no és negociable i convé que ho sàpiguen tots els espanyols, els que pensen d'una manera i d'una altra ". Per això creu que "és una prioritat absoluta que els grans partits nacionals, sobre tot el PSOE i el PP, mantinguin un acord en aquest tema".





Un consens que per a ell "es va trencar amb l'Estatut català. Un gravíssim error, que espero que no torni a repetir mai".





Preguntat pel PNB que va contribuir a la moció de censura que el va apartar de la Presidència de Govern, Mariano Rajoy ha afirmat "no em va sorprendre gaire. El que és realment increïble, i això ho hauran d'explicar ells, és aprovar un pressupost i als tres dies aprovar una moció de censura contra el govern el pressupost s'ha aprovat ".













Rajoy reunit amb Pablo Casado.





Rajoy creu que "al PNB hi va haver una disputa interna en què em consta que hi havia algunes persones, les que jo tractava més personalment, que estaven en contra d'aquesta moció de censura. I el PNB haurà d'explicar quina ha estat la seva aportació a la governabilitat, perquè nosaltres en aquesta legislatura havíem aprovat dos pressupostos i els que ens van succeir, de l'PSOE, durant any i mig van ser incapaços d'aprovar res, ni una sola reforma, ni un sol pressupost. i a sobre van haver de dissoldre la Cambra per arribar a aquesta pintoresca situació en què estem ".





Per això creu sincerament, "que a el PNB li va faltar personalitat. Allà, al País Basc, estaven en contra de la meva govern dels socialistes bascos, Podem, Bildu i els sindicats bascos. El PNB va pensar que algú podria interpretar que anaven a ser els únics que estiguessin a favor de mantenir un govern de PP ".





Rajoy creu que la seva "dimissió hagués estat un disbarat. Hiciero jo el que fes, era igual. El que Sánchez va arribar a transmetre a l'opinió pública era que si jo dimitia, ell retirava la moció de censura". Encara que ell creu que Sánchez jugava a la distracció "i és que això era molt millor per a ell, perquè per guanyar la moció de censura necessitava la majoria absoluta, mentre que en un nou procés d'investidura en tenia prou la simple".





Mariano Rajoy: "A la fi, tot això va ser una qüestió d'aritmètica: jo tenia 180 vots en contra quan vaig ser elegit president, que és més de la meitat de la Cambra. El que va passar és que llavors el PSOE es va abstenir adduint que no volia pactar amb independentistes. el que va succeir va ser un canvi de criteri a l'tornar Sánchez a el front de l'PSOE ".



Per a l'expresident de l'PP "hi havia un altre argument a majors: si jo hagués dimitit, quedaria com un oprobi sobre el PP el fet que va haver de deixar el govern per una qüestió de corrupció quan, com tothom sap, en la sentència que va servir d'excusa a la moció no s'havia condemnat ni a PP ni a cap membre del seu govern. És més, ni se li condemnava, ni se li investigava i ni tan sols estava enjudiciat, com bé va dir el vot particular ". Per a Rajoy "aquestes van ser les raons que aconsellaven fer el que vam fer. I, per descomptat, tingui la total certesa que tornaria a fer-ho".





Rajoy desaconsella realitzar un canvi en el model territorial a hores d'ara: "Jo no ho aconsellaria. Fa no moltes dates el CIS va publicar una enquesta sobre com veien els espanyols l'Estat de les Autonomies. Més d'un 40% deia que calia mantenir-lo com està; aproximadament un 15% deia que caldria suprimir-lo o reduir a la baixa les competències de les autonomies; i un 12 era més partidari que hi hagués més competències per a elles. És a dir, la gran majoria dels espanyols pensa com jo. El model ha funcionat raonablement amb les seves dificultats. el problema no és el model, el problema és la deslleialtat d'alguns partits. és que hi ha gent que el que s'està plantejant és anar-se'n d'Espanya. Crec que amb les constitucions no s'ha de jugar i que hi ha de ser molt prudents i tenir molt clar cap a on es va quan s'inicia un procés de reforma ".













L'expresident Rajoy en un acte electoral.





Preguntat sobre la sentència dels ERO a Andalusia, Rajoy tira de segones intencions gallega a l'entrevista i simplement afirma que "Jo el que crec és que a Espanya han sobrat inquisidors".





Sobre el Rei emèrit Joan Carles, Rajoy afirma que "ja m'havia avançat en algun moment les seves reflexions, per tant, no em va sorprendre quan em va anunciar la seva decisió definitiva. Ho va fer després dels funerals per Adolfo Suárez. El que sí vaig sentir en aquell moment va ser una enorme simpatia cap a la persona, gratitud per la seva entrega a Espanya i la certesa d'estar vivint un moment històric com molt pocs ".