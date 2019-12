Jordi Turull: "Pedro Sánchez, al matí diu una cosa i a la tarda la contrària i al vespre ja no saps on ets"

Juntament amb la periodista Gemma Aguilera ha tret al mercat el llibre Persistim i des de la presó de Lledoners ha donat una entrevista per formulari a El Punt-Avui, Jordi Turull , que ha admès aquest diumenge que davant la publicació de la sentència del procés "sempre tens aquella ingènua esperança que s’imposarà un sentit de justícia i no pas de venjança. Encara que estàvem preparats per a tot. La meva família ho ha encaixat amb indignació però amb molta fortalesa. Ara per fi ja saben quin és l’horitzó i a partir d’aquí cal trampejar-ho de la millor manera possible".





Jordi Turull declarant davant el Suprem al judici del "procés".













Davant la seva inhabilitació, Turull, es mostra ferm i afirma "m’han jubilat de la política institucional, no de la política activa. El meu compromís i activisme polític no el pot jubilar cap presó ni cap tribunal. I ara em sento encara més compromès i convençut dels ideals i objectius polítics que m’han portat a la presó". I parlant d'una posibilitat d'indult o amnistia el polític independentista ha dit "seré molt honest i faré el mateix discurs presó portes endins i presó portes enfora. L’únic límit per a mi és no renunciar als meus ideals. A partir d’aquí, si puc sortir de la presó d’aquí a mitja hora, no esperaré una hora. Una altra cosa seria egoisme per part meva a la meva familia li soc més útil i necessari a fora que a dins, com, crec també, pel que fa al meu activisme polític, ja que puc aportar més a fora que a dins".





Davant les càrregues dels Mossos, Jordi Turull, ha estat honest: "tothom coneix la meva amistat amb el conseller Buch i sé com ha patit perquè li ha tocat la pitjor part. El compromís del conseller amb el procés és indiscutible. Una prova d’això és que fiscalia no para d’intentar com sigui d’inhabilitar-lo. Ell, com pocs, és víctima d’aquesta persecució de l’Estat. Estic segur que tot mosso que no hagi fet honor al cos que representa serà sancionat, com així ha de ser, sense matisos. No generalitzaré amb tot un cos que excelleix en tantes coses".





Davant un pacte d'investidura amb el PSOE de Pedro Sánchez, Jordi Turull no es refia gens ni mica "ja hem vist la solidesa de la credibilitat de Pedro Sánchez, que al matí diu una cosa i a la tarda la contrària i al vespre ja no saps on ets. Per tant, si ell vol ser president, és ell qui ha de fer una proposta seriosa a l’altura del conflicte, i no la cançó enfadosa de sempre. I a partir d’aquí, m’agradaria molt que les forces independentistes anessin a l’una, perquè llavors el missatge és molt clar, de país i no de partits, com ho és el clam que hi ha a Catalunya".





I Jordi Turull ho té clar "ara el que ens calen són accions, i no eleccions. No sento ningú que cridi eleccions i en canvi sento molta gent que crida unitat i acció. Unitat per actuar i avançar. La unitat no passa per compartimentar més encara l’espai polític. No s’entendria. En tot cas el meu desig és apilar i no escampar més".