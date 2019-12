El empresariat veu en Artur Mas una alternativa per arraconar Carles Puigdemont

L'establishment català tempteja recuperar la figura d'Artur Mas com a alternativa perquè JxCat torni a un catalanisme moderat i de centre dreta; un espai que en altre temps ocupava CiU. L'expresident seria la seva aposta per dissoldre la dependència de Carles Puigdemont a la Generalitat.





Responsables de grans empreses i entitats conclouen que Puigdemont desestabilitza la política catalana, ja que aquest segueix prenent les principals decisions en JxCat i en la presidència de la Generalitat.





I han estat unes decisions que per res han agradat, en un moment en què gairebé tot el Govern i especialment la presidència representada pel titella Quim Torra s'han bolcat en donar suport a les mobilitzacions contra la sentència del procés.





Els aldarulls succeïts en els dos últims mesos han provocat moviments en la classe empresarial, molt molestos i preocupats amb l'escenari polític actual.





La presentació de l'informe elaborat per la consultora PwC sobre les principals preocupacions del empresariat pren nota d'aquesta inquietud: els empresaris demanen estabilitat política i garanties de seguretat i mobilitat.





En per això que responsables de grans empreses catalanes estarien buscant a la figura d'Artur Mas una oportunitat per tornar a JxCat a l'espai del catalanisme moderat i de centre dreta que al seu dia va representar CiU.





Encara que saben que Mas és defensor de les tesis independentistes, els principals empresaris confien en el segell i perfil més moderat i pragmàtic del expresident i dofí de Jordi Pujol.





I aquesta possibilitat es veu reforçada per les recents intervencions públiques de Mas, en el qual diu estar “disponible” per a liderar una candidatura en l'espai d'una nova convergència si és necessari, encara que no sigui la seva prioritat.





I per a això serà necessari que faci un pas al capdavant tot el sector més moderat del PDeCat i planti cara a Puigdemont, que des que va carregar a Marta Pascal de la direcció en el congrés de juliol de 2018, l'executiva liderada per David Bonvehí ha estat donant bandades entre els intents de prendre el control de la formació i la submissió a les ordres vingudes de Waterloo. I més encara després dels comicis municipals i els posteriors pactes a nivell local.