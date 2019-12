BBVA i Bankinter retolen només en català com a estratègia comercial

El BBVA respon a les queixes d'usuaris de les seves oficines sobre la cartelleria de l'entitat exclusivament en català. L'entitat defensa que això obeeix a la seva política comercial a Catalunya.





Tot arran d'un article de bloc 'Dolça Catalunya' en què s'indica que la sucursal de l'BBVA situada a Mollet de Vallès s'havia oblidat del castellà, el que va provocar el malestar de molts dels seus clients.





Després d'una gran quantitat de queixes, l'entitat ha manat aquesta resposta: "Manifesta vostè en el seu escrit que no hi ha retolació en espanyol en cap de les tres façanes de la sucursal. (...) En aquest sentit, volem comunicar-li que aquest fet s'engloba dins de la política comercial de l'entitat, i que des d'aquest Servei d'Atenció al Client no podem entrar a valorar aquesta qüestió", assenyala 'El Confidència Digital'.





El mateix passa amb Bankinter. La sucursal d'aquest banc a Passeig de Fabra i Puig, 76 de Barcelona té retolació exclusivament en català, com també va revelar 'Dolça Catalunya'.





Encara Bankinter assegura que ofereix documentació comercial i atenció als seus clients tant en castellà com en català, el retolat exterior està en català.