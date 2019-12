El 'bullying' afecta també la salut mental del maltractador

Un nou estudi de la Facultat de Salut Pública Mailman de la Universitat de Columbia suggereix que hi ha una relació bidireccional entre el 'bullying' i els problemes de salut mental entre els joves. És a dir, no només desenvolupen aquest tipus de trastorns les persones que reben l'assetjament, sinó també els botxins. I, a més, aquelles persones amb pitjor salut mental són més propenses a assetjar a altres.





El 'bullying' es defineix com qualsevol comportament agressiu no desitjat per part d'un altre jove o grup de joves, que no són germans o parelles, i es repeteix diverses vegades o és molt probable que es repeteixi.





Als Estats Units, s'ha estimat que entre el 18-31 per cent dels joves han patit aquest tipus d'assetjament alguna vegada.





"Encara que està ben demostrat que el 'bullying' està associat amb problemes de salut mental immediats i de per vida, cap estudi fins ara ha examinat la hipòtesi que aquesta relació pugui ser bidireccional", assenyala Marina Azevedo Da Silva, una de les autores d'aquest treball, que s'ha publicat a la revista científica 'Journal of Adolescent Health'.





Els investigadors van analitzar dades de 13.200 joves de 12 a 17 anys d'edat a la 'Population Assessment of Tobacco and Health', realitzada als Estats Units, per estudiar l'associació bidireccional entre la perpetració d'intimidació i els problemes d'internalització, és a dir, inseguretat , dependència, timidesa, pors, inestabilitat de l'estat d'ànim, obsessions, etc. Entre els participants, el 79 per cent va assegurar que mai va fer 'bullying' a uns altres, l'11 per cent si però fa més d'un any, i el 10 per cent en l'últim any.





Quan els investigadors van examinar la relació entre fer 'bullying' i problemes d'internalització, van trobar que els joves que van reportar ser els perpetradors de l'assetjament eren més propensos a desenvolupar una incidència de moderada a alta de problemes de salut mental, en comparació amb aquells que no havien comès 'bullying' en cap moment de la seva vida.





D'altra banda, van trobar que els adolescents que van experimentar problemes d'internalització de moderats a alts tenien un major risc de fer 'bullying' als altres, en comparació amb els que van informar que no tenien o tenien una incidència baixa de problemes de salut mental.





"Les nostres troballes indiquen que les estratègies de prevenció i intervenció de conductes de 'bullying' entre els joves de considerar com prendre en compte i manejar els sentiments negatius i els problemes de salut mental", assenyala l'autora principal de l'estudi, Silvia Martins, directora de la Unitat d'Epidemiologia de l'Abús de Substàncies del Departament d'Epidemiologia.





A Espanya, al menys dos menors de cada classe pateixen assetjament escolar o violència, una situació que es veu afavorida per la connexió amb l'entorn digital i la violència a Internet, segons Unicef. Es van registrar un total de 5.500 casos d'assetjament escolar entre 2012 i 2017, d'acord amb les xifres del Ministeri d'Educació, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i diversos cossos de policia local.





Una exposició contínua a l'assetjament durant l'adolescència pot provocar Cambis físics en el cervell i augmentar la probabilitat de patir una malaltia mental, segons un estudi recent del King 's College de Londres. Els investigadors van mesurar àrees de cervell d'adolescents quan tenien 14 i 19 anys. Dels últims, els que havien patit assetjament escolar crònic van presentar una disminució de les àrees cerebrals del nucli caudad i el putamen, que els investigadors van associar a uns majors índexs d'ansietat.