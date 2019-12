Fundació Bancària La Caixa, CaixaBank, Telefónica i El Corte Inglés, les espanyoles més exitoses

Fundació Bancària La Caixa, CaixaBank, Telefónica i El Corte Inglés seran les empreses espanyoles més exitoses l'any que ve, per ser les que més aportaran a l'economia, per la seva reputació i la seva responsabilitat social, així com per la seva relació amb la resta d'agents socials.





Així es desprèn de la nova onada de l'estudi 'Advice d'Èxit Empresarial', realitzat per la consultora Advice Strategic Consultants arran d'enquestes a 2.400 pimes i autònoms, 2.800 persones de la població general i 1.000 líders d'opinió.





Per darrere d'aquestes quatre primeres empreses "més reeixides" es troben Inditex, Mercadona, Banco Santander, Iberdrola, Cellnex i Ferrovial, a les quals també se sumen mig centenar de companyies de diversos sectors d'activitat, organitzades d'acord els 13 paràmetres analitzats.





Entre ells, s'ha tingut en compte les empreses que més contribuiran a la recuperació de l'economia espanyola, les que tindran més i millor reputació, les més reeixides en la seva transformació digital, en la seva relació amb els mitjans i els grups d'interès, el seu pes en l'economia, la seva estratègia de responsabilitat social corporativa, la qualitat dels seus productes o serveis o el grau d'innovació, entre d'altres.





Així mateix, l'estudi conclou que els empresaris que més aportaran mitjançant la seva gestió a l'èxit de la seva empresa seran Isidre Fainé (Fundació Bancària La Caixa, Obra Social i Criteria-Caixa), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Pablo Isla (Inditex) , i Ana Botín (Banc Santander).





A més de Botín, en el rànquing de dones també destaquen Helena Herrero (HP), María Dolores Dancausa (Bankinter), Marta Álvarez (El Corte Inglés) i Marta Martínez (IBM), dos més que l'any anterior.