Eichmann a Jerusalem: com es pot ser un genocida sense haver matat a ningú

La filòsofa i escriptora jueva d'origen alemany Hanna Arendt va publicar Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal en 1963 i Crítica el reedita ara, una mica més de mig segle després, cal dir que molt oportunament, tenint en compte la reaparició d'inquietants indicis d'antisemitisme. Fem memòria: el 1960 una ordre del Mossad va capturar a Buenos Aires a Adolf Eichmann, un tinent coronel de les SS que es va especialitzar en qüestions jueves i que, quan Hitler va decidir la «solució final», és a dir, l'anihilament de la població jueva , va assumir la logística del transport necessari per a això. Jutjat en Jerusalem l'any següent, va ser condemnat a mort i executat. Arendt va assistir al judici com a periodista i va escriure cròniques sobre el seu desenvolupament que, convenientment ampliades, va editar seguidament en forma de llibre.





Puntualitza l'autora que "l'objecte del judici va ser l'actuació d'Eichmann, no els sofriments dels jueus, no el poble alemany, ni tampoc el gènere humà, ni tan sols l'antisemitisme o el racisme". Recorda que, inicialment, i d'acord amb els projectes nazis, el funcionari de les SS va treballar en l'evacuació de la població jueva amb la vista posada en la creació d'un Estat o protectorat sotmès a Alemanya, bé a Madagascar o a Polònia, però l'inici de la segona guerra mundial va fer inviable aquest projecte i es va optar llavors per l'extermini.





Arendt analitza quines van ser les responsabilitats d'Eichmann i determina que "mai va assistir a una execució massiva ... ni a la selecció d'aquells que encara podien treballar ... només va veure justament el necessari per estar perfectament assabentat de la manera en què la màquina de destrucció funcionava". Ara bé "com sigui que no es va dedicar a matar, si no a transportar quedava oberta la qüestió, almenys des d'un punt de vista formal, legal, de si sabia o no el significat del què es feia i si era jurídicament responsable". Cal deduir raonablement que Eichmann sabia que la majoria de les seves víctimes estaven condemnades a mort "però no tenia autoritat per determinar qui havien de sobreviure i els que havien de morir".





Arendt, que elogia l'actuació del president de tribunal i critica tant la del fiscal, com la del defensor Servatius, recorda que mai es va poder provar que Eichmann matés personalment a ningú, malgrat la qual cosa "no cap si més no discutir que va fer tot el què va estar a la seva mà perquè la solució final fos veritablement definitiva".





No oblida de les complicitats que hi ha hagut en el genocidi per part de l'empresariat alemany que va mantenir excel·lents relacions amb les SS, i afegeix que "no hi havia ni una sola organització o institució pública a Alemanya que no col·laborés en actes o negociacions d'índole criminal".





Curiosament descobreix que hi va haver dirigents nazis vinculats a l'extermini com Heydrich o Milk que eren mig jueus. Tampoc escatima les crítiques als mateixos notables de la seva ètnia, particularment als anomenats "consells jueus", que no van dubtar a col·laborar amb els nazis al marginament del seu propi poble i en les campanyes d'evacuació. I analitza la situació que es va plantejar a cada país ocupat perquè no tots van obrar igual: la França de Vichy va accedir a deportar els jueus estrangers o apàtrides, però no als francesos; Hongria es va negar a fer-ho fins a 1944; la Itàlia feixista, malgrat haver dictat normes legals repressives, va sabotejar en realitat les deportacions; Bulgària no les va permetre mai i Dinamarca va fer possible que els jueus fugissin a Suècia neutral.





El judici no va revelar com el Mossad va descobrir a Eichmann, tot i que afegeix que el rar és que no li trobés abans per la notorietat amb què havia viscut a l'Argentina. En tot cas "tot i que el fiscal i la sala mai van reconèixer que el «rapte » va ser un «acte d'Estat», tampoc ho van negar". Conclou que "les irregularitats i anomalies del procés de Jerusalem van ser tantes, tan diverses i de tal complexitat jurídica que van enfosquir el procediment, al igual que han fet en els textos, sorprenentment escassos, publicats després del judici, els centrals problemes morals, polítics i fins i tot legals que el procés inevitablement havia de plantejar".