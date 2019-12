Un conductor d'autocar multiplica per 9 la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous el conductor d'un autocar de passatgers a Vilaverd (Tarragona) com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol, amb una taxa gairebé nou vegades superior a la permesa, ha informat en un comunicat aquest dilluns la policia catalana.













L'home, de 43 anys, amb nacionalitat espanyola i veí de Reus (Tarragona), va donar una taxa d'1,33 mil·ligram per litre (mg/l) en la prova d'alcoholèmia, quan per als xofers de línies regulars d'autobusos per carretera la màxima permesa és de 0,15 mg/l.





Els fets van passar al voltant de les 19.30 hores a la carretera C-14, a Vilaverd, quan la conductora d'un vehicle va alertar, a través del 112, que l'autocar d'una línia regular que transportava dos passatgers circulava de manera temerària per aquesta via a sentit l'Espluga de Francolí (Tarragona).





Una patrulla de trànsit va localitzar el vehicle i va observar que el conductor frenava i accelerava constantment, feia ziga-zaga i envaïa el sentit contrari de la circulació, i el van acabar interceptant i aturant en un punt segur de la carretera.





Un altre conductor de la companyia es va fer càrrec de el vehicle després de la detenció i els dos passatgers que es trobaven a l'autocar van decidir continuar el trajecte amb els seus propis mitjans.





Els Mossos, després de prendre declaració al detingut, el van deixar en llibertat divendres i el van citar per a un judici ràpid dimarts als jutjats de Valls (Tarragona).