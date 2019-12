L'aspirina és un remei eficaç i barat per tractar les migranyes

La'aspirina és una alternativa eficaç i més barata per tractar les migranyes, com així ho han demostrat un equip d'investigadors de el Col·legi de Medicina Schmidt de la Florida Atlantic University (Estats Units) en un estudi publicat a l''American Journal of Medicine'.













La migranya és la tercera malaltia més comú en el món, afecta aproximadament una de cada set persones i es manifesta en atacs de mal de cap, episòdics o recurrents, d'intensitat moderada o greu i que s'acompanyen de símptomes neurològics i / o gastrointestinals. A més, s'ha associat a un major risc d'accident cerebrovascular.





Es considera que una persona pateix migranya quan pateix almenys cinc atacs al mes, els quals duren entre 4 a 72 hores i afecten només un costat del cap, perjudica la realització de les activitats diàries i provoca nàusees, vòmits, fotofòbia i fonofòbia .





Actualment hi ha al mercat diversos medicaments per tractar la migranya, així com prevenir les crisis. No obstant això, en determinats països, com ara Estats Units, molts pacients no poden accedir-hi per l'alt cost que tenen.





Davant d'aquesta situació, els investigadors han comprovat, després de revisar 13 estudis en els quals participat més de 4.000 pacients, que l'aspirina, en dosis de 900 a 1.300 mil·ligrams, pot ser una opció eficaç i segura per a la majoria de les persones que pateixen migranyes, i en dosis més baixes per prevenir les crisis.





"La nostra revisió recolza l'ús d'altes dosis d'aspirina per tractar la migranya aguda, així com baixes dosis diàries d'aspirina per prevenir atacs recurrents. A més, l'escàs perfil d'efectes secundaris i els costos extremadament baixos, en comparació amb altres teràpies , pot proporcionar opcions clíniques addicionals per als professionals d'Atenció Primària que tracten les migranyes ", han comentat els investigadors, els qui han avisat que encara que es pot adquirir sense recepta mèdica, ha de ser prescrita per un professional sanitari.