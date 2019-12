El Teatre Condal programa en cabaret nadalenc en el seu ambigú

Optimitzar els espais és una excel·lent idea que pot fer dels locals d'espectacles llocs en què convergeixin, sense destorbar-se, activitats paral·leles. Dani Anglés, responsable des de fa poc més d'un any de la programació del Condal, ha tingut particular interès a utilitzar el vestíbul del seu teatre, que és en realitat un veritable ambigú amb el seu corresponent bar, per organitzar espectacles de petit format que permeten un contacte molt més de directe dels artistes amb els espectadors, mentre aquests prenen una copa o un refresc.









Per al període nadalenc s'ha previst un espectacle de cabaret amb músiques pròpies de les festes, encara que amb arranjaments contemporanis i trencadors, danses, molt d'humor i gran dinamisme. Tot això a càrrec de vuit actors i actrius molt joves, que canten, ballen i interpreten sota la direcció escènica de Míriam Escurriola i musical de Jordi Taixés i coreografia de Beatriz Macías.





"Pretenem oferir -ens va explicar Escurriola- una mirada actual del cabaret en què tindran cabuda una sèrie de situacions, costums, estereotips i fins i tot paròdies -mirin el títol de l'espectacle- del temps de Nadal que, com tots sabem, dóna lloc indefectiblement a la repetició d'una litúrgia que es conserva gairebé inalterable any rere any".





L'espectacle, que serà trilingüe, en català, castellà i anglès, té caràcter familiar, pel que pot ser gaudit per grans i petits i comptarà amb l'al·licient de la presència d'un convidat sorpresa que serà diferent en cada funció.





Tenint en compte que 'Fins als... Nadals' ha d'encaixar amb la programació d''El pare de la núvia' a la sala gran, l'horari del cabaret serà variable i dependrà del dia de la setmana, de manera que Anglés recomana que es consulti el web del Condal en cada cas. Així mateix, afegeix que la seva posada en escena s'ha encarregat a dues companyies formades per tal de compatibilitzar les funcions al Paral·lel amb bitlles en localitats de la província.