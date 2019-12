La Generalitat deu més de 13 milions a entitats que col·laboren amb Infància i Adolescència

La Confederació del Tercer Sector Social ha alertat aquest dilluns que "persisteixen els retards" en el pagament dels serveis públics d'atenció residencial a la infància per part de la Generalitat, amb un deute acumulat que supera els 13 milions d'euros, una queixa a la qual s'ha sumat la Federació d'entitats d'atenció a la infància (Fedaia).













En un comunicat aquest dilluns, l'organització empresarial ha assenyalat que 6 milions es corresponen a factures de setembre -que havien d'abonar a finals de novembre- i els altres 7 milions a factures anteriors, i són d'entitats que donen servei a la Direcció General de Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).





Aquesta situació "genera greus tensions de tresoreria a les entitats socials i posa en risc tant la sostenibilitat dels serveis com el compliment de les obligacions laborals", en entitats que gestionen serveis com centres residencials d'acció educativa (Crae), pisos assistits per a joves , serveis d'emergència i centres d'acollida, entre d'altres.





Els retards en els pagaments obliguen les entitats a finançar els serveis amb recursos propis i en molts casos a endeutar-se amb els bancs, amb el corresponent pagament d'interessos i l'"encariment final dels serveis".





Davant el perjudici i la complexitat de la situació per a les organitzacions, La Confederació ha afirmat que està estudiant "la possibilitat de promoure la reclamació dels interessos de demora per pal·liar l'impacte econòmic i posar fi a una dinàmica insostenible".





L'organització ha recordat que el tercer sector fa mesos que reclama un pla de recuperació i millora del finançament del conjunt de serveis socials i d'atenció a les persones per millorar la seva qualitat i les condicions laborals dels treballadors, ja que les tarifes estan congelades des de fa deu anys.





La Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat ha assegurat que el deute de la Dgaia amb les entitats d'atenció residencial a la infància es pagarà entre el dimarts i les pròximes setmanes.





Des del Govern, han explicat que han tingut retards "en alguns pagaments" a les entitats d'atenció a la infància que s'havien de realitzar a la fi de novembre.