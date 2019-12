Comandaments de Policia expliquen van visitar escoles abans de l'1-O

Quatre inspectors de la Policia Nacional que han declarat aquest dilluns com a investigats en el Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona, que porta la causa sobre les càrregues de l'1-O, han explicat que hi va haver reunions de planificació tipus 'briefing' el divendres i el dissabte abans del diumenge 1 d'octubre i que es van visitar escoles el dia abans, segons fonts jurídiques.













En la segona jornada de declaracions de caps de nucli investigats per l'actuació policial d'aquell dia, els comandaments han afirmat, tal com ja van fer els quatre que van comparèixer el passat divendres, que rebien ordres d'un superior jeràrquic identificat com 'Marte' que correspondria a el cap de la Unitat Policial d'Intervenció (UIP).





També han indicat que es va usar un canal de comunicació diferent a el que s'utilitza habitualment, en aquest cas a través dels telèfons mòbils, perquè el primer es va saturar, segons indiquen fonts jurídiques consultades.





Segons ha declarat als mitjans una de les advocades de les acusacions, que representa lesionats, Anaïs Franquesa, hi ha "contradiccions molt clares" entre el que van declarar l'exsecretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto i el coordinador del dispositiu Diego Pérez de los Cobos, que segons ella van dir que va ser una actuació totalment autònoma i que no hi va haver ordres d'intervenir concretes.





Franquesa ha destacat que de les declaracions "queda molt clar" que el superior jeràrquic dels caps de nucli era el cap de la UIP identificat com 'Marte', i que l'ordre d'actuar a les escoles i de retirar-procedia de centre de comandament .





Així mateix, segons aquesta advocada, s'ha confirmat que, al menys alguns dels caps de nucli, van rebre l'ordre d'intervenir abans de les 9 hores, quan es va produir l'obertura dels centres, a més que un dels inspectors ha explicat que havia l'ordre de no detenir persones.