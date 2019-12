'Dolor i glòria', nominada als Globus d'Or

'Dolor i glòria', la pel·lícula del director manxec Pedro Almodóvar, ha estat nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa a la 77 edició dels Globus d'Or, mentre que el seu actor protagonista, el malagueny Antonio Banderas, ha estat nominat com a millor actor dramàtic.









Aquests premis, organitzats per l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood, estan considerats com l'avantsala dels famosos Oscars.





'Dolor i Glòria' competirà en la categoria de millor pel·lícula estrangera amb les cintes 'Paràsits' (Corea de Sud), 'Retrat d'una dona en flames' (França), 'Els miserables' (França) i 'The farewell' ( Xina-EUA).





Banderas, per la seva banda, tindrà com a rivals en la categoria de millor actor dramàtic Christian Bale ( 'Le Mans 66'), Adam Driver ( 'Història d'un matrimoni'), Jonathan Pryce ( 'Els dos Papes') i Joaquín Phoenix ( 'Joker').





Entre les nominacions d'aquest any s'ha colat també l'actriu hispano-cubana Ana de Armas com a millor actriu de comèdia o musical per la pel·lícula 'Punyals per l'esquena'. Competirà amb dos pesos pesants com són Cate Blanchett ( 'Where'd You Go, Bernadette?') I Emma Thompson ('Late night'), així com amb Awkwafina ( 'The Farewell') i Beanie Feldstein ( 'Súper empollonas')





Els actors Dakota Fanning, Tim Allen i Susan Kelechi Watson han estat els encarregats d'anunciar la llista de nominats dels Globus d'Or, que anualment atorga l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA) i la cerimònia de lliurament tindrà lloc a la matinada del 5 al 6 de gener al Beverly Hilton Hotel de Los Angeles i estarà conduïda de nou pel còmic Ricky Gervais.





En aquesta gala, que premia el millor de l'any en cinema i televisió, Tom Hanks rebrà el guardó Cecil B. DeMille a tota la seva carrera cinematogràfica i la presentadora Ellen DeGeneres serà distingida amb el premi Carol Burnett per la seva trajectòria en televisió.