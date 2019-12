Els joves veuen el canvi climàtic com el major problema global

Els joves veuen el canvi climàtic com el problema més important que afronta el món, segons l'enquesta 'El futur de la humanitat' realitzada per Amnistia Internacional amb motiu de la celebració, aquest dimarts, del Dia dels Drets Humans.





La publicació de la feina coincideix amb la celebració de la XXV Cimera Mundial de Clima de les Nacions Unides (COP25), que aquests dies se celebra a Madrid, i serveix com a base a l'organització per advertir que la "inacció" dels que dirigeixen el món davant la crisi del canvi climàtic "els està distanciant" de la joventut.





"Aquest any, quan la gent jove s'ha mobilitzat massivament pel clima, no sorprèn que moltes de les persones enquestades ho considerin un dels problemes més importants que afronta el món. Per la joventut, la crisi climàtica és un dels reptes que defineixen la nostra època. Aquesta és una crida d'atenció als i les dirigents del món, que han de prendre mesures molt més decisives per abordar l'emergència climàtica si no volen córrer el risc de trair encara més a les generacions més joves", ha dit el secretari general d'Amnistia Internacional, Kumi Naidoo.





En l'enquesta s'han entrevistat a més de 10.000 persones d'entre 18 i 25 anys, integrants del que es coneix com a 'Generació Z', de 22 països, als quals se'ls ha preguntat la seva opinió sobre la situació actual dels drets humans al seu país i al món, quins problemes consideren més importants i qui creuen que té la responsabilitat d'abordar els "abusos" contra els drets humans.









A més, se'ls ha sol·licitat que triïn un màxim de cinc problemes d'una llista de 23 problemes importants que afronta el món. En total, el 41 per cent (53% a Espanya) ha dit que el canvi climàtic és un dels problemes "més importants" que afronta el món, el 36 per cent (41% a Espanya) de persones ha al·ludit a la contaminació i el 31 per cent (29% a Espanya) a el terrorisme. L'escalfament global ha estat el més citat dels problemes mediambientals més importants que afronta el món (57%), així com la contaminació de la mar, la de l'aire i la desforestació.





"En commemorar el Dia dels Drets Humans, hem de reconèixer que la crisi climàtica serà probablement el problema definitori per a les generacions més joves. El dret a un medi ambient sa, que inclou un clima segur, és primordial per al gaudi de molts altres drets. la joventut es veu obligada avui a assumir el lideratge de la reivindicació d'aquest dret", ha conclós Naidoo.





LA 'GENERACIÓ Z' VIU DINS UN SISTEMA "FRACASSAT"





D'altra banda, l'estudi ha posat de manifest les dificultats i preocupacions que afronten els joves en el seu dia a dia. Així, en l'àmbit nacional, la corrupció ha estat un dels problemes més comentats pel 36 per cent dels enquestats (50% a Espanya), seguit de la inestabilitat econòmica (el 26%, el 34% a Espanya), la contaminació (el 26%, el 25% a Espanya), la desigualtat d'ingressos (el 25%, el 24% a Espanya), el canvi climàtic (el 22%, el 27% a Espanya) i la violència contra les dones (el 21%, el 40% a Espanya).





"Aquesta generació viu en un món de creixent desigualtat, inestabilitat econòmica i austeritat en la que s'ha deixat al marge a un gran nombre de persones. Davant de tot això, el missatge de la gent jove és clar. Vivim dins d'un sistema fracassat. la crisi climàtica, la contaminació, la corrupció i unes condicions de vida difícils són finestres per les quals es treu el cap una alarmant veritat sobre com les persones poderoses aprofiten el seu poder per obtenir uns beneficis egoistes i, sovint, a curt termini", ha comentat Naidoo.





ELS JOVES VOLEN "TRANSFORMACIONS SISTÈMIQUES"





Les conclusions de l'enquesta arriben en un moment en què hi ha protestes multitudinàries generalitzades en el món, des d'Algèria fins a Xile, passant per Hong Kong (Xina), l'Iran, el Líban i Sudan. Molts d'aquests moviments estan encapçalats en la seva gran majoria per persones joves i estudiants que denuncien la corrupció, la desigualtat i els abusos de poder.





"Amnistia Internacional creu que la gent jove vol transformacions sistèmiques. Volen que es bregui amb l'emergència climàtica, amb l'abús de poder. Volen que floreixi un futur totalment diferent en lloc de les ruïnes a què ens estem dirigint", ha asseverat Naidoo.





Així mateix, al costat del canvi climàtic, els joves han mostrat el seu desig que els seus governs assumeixin la major part de la responsabilitat de protegir els drets humans. Concretament, el 73 per cent considera que la protecció dels drets humans és fonamental per al futur dels països; el 63 per cent que els governs han de prendre el benestar de la seva ciutadania "més seriosament" que el creixement econòmic; i el 60 per cent diu que els drets humans han de ser protegits, fins i tot si això té repercussions negatives en l'economia.





Finalment, l'enquesta ha mostrat la "ferma creença" de molts joves en què els governs han d'assumir la "màxima responsabilitat" per garantir que es compleixen els drets humans, ja que el 73 per cent de totes les persones enquestades elegeix els governs davant a les persones (15%), les empreses (6%) i les ONG (4%).





"Si els dirigents del món estan disposats a escoltar amb atenció, s'adonaran que la 'Generació Z' no està demanant petits ajustos. La gent jove busca canvis fonamentals en la forma en què funciona el món. Si la dirigència no es pren això seriosament, podrien trair a tota una generació", ha conclós Naidoo.