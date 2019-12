Xile, esclat social i imatge exterior

L'esclat de la crisi social i política que es viu des del 18 d'octubre (18-O) a la data a Xile és inèdita. Això a causa de la cruesa i virulència de com s'ha manifestat aquesta protesta al país que era considerat el model del capitalisme neoliberal modern. Dies abans a aquest esclat social el president Sebastián Piñera s'ufanaba en un matinal de TV, Mucho Gusto Mega, en el sentit que: "El nostre país és un veritable oasi" dins d'una Amèrica Llatina convulsionada, el país amb més estabilitat política i econòmica de la regió.





El que es va iniciar per l'alça de 30 pesos en els passatges de metro i del transantiago a la capital, motivant l'evasió massiva d'estudiants de l'ensenyament mitjà, es va convertir en un tancar d'ulls en la denúncia: no són "30 pesos, són 30 anys "de menyspreu i arrogància de l'elit cap al món social; d'injustícies polítiques; de irreconciliables i extremes desigualtats; de marginalització i invisibilitat d'importants sectors de la societat xilena; de mal tracte laboral; de violació --per molts "sistemàtica"-- dels DDHH i laborals; de pensions indignes; d'un sistema educacional gairebé enterament privatitzat; d'un sistema de salut absolutament segregat i; una Constitució engendrada en dictadura.





En aquest llarg període de més de 46 anys, una ínfima part de la societat xilena s'ha enriquit il·limitadament --apropiant-se en els últims anys de la dictadura de Pinochet de les grans i rendibles empreses de l'Estat pagant per elles un valor irrisori-- constatant un empobriment i després endeutament creixent de majoritaris sectors socials. Segons antecedents lliurats per diversos especialistes, l'1% més ric es queda amb el 26,5% de la riquesa; el 10% més ric s'apropia del 66,5% i el 50% de les llars xilens accedeix al 2,1% de la riquesa.





La societat xilena exigeix sense contemplacions un gir del model econòmic, la fi al rentisme, a l'especulació financera i a les descarades guanys dels bancs de les Administradores de Fons de Pensions (AFP), de la salut privada de les isapres, de l'lucre en l'Educació i Universitats, entre altres innombrables mesures que haurien d'haver realitzats en les dècades anteriors, com un nou Codi Laboral, fi a la privatització de l'Aigua, cura amb el medi ambient etcètera.









Per sortir de l'actual crisi es fa necessari iniciar la transformació de la matriu econòmica cap a una matriu productiva i, en l'immediat atendre les demandes d'una Agenda Social substantiva en on el focus estigui posat en canvis estructurals en els àmbits més requerits per la mobilització social i, que no han estat atesos per dècades. En aquest interludi l'economia xilena és observada amb preocupació pels inversors externs i, es dóna per fet, que afectarà el desenvolupament i creixement de país.





La imatge exterior del govern de Xile





El president Piñera és el que ha dirigit la política exterior de país deixant en un discret segon pla a la Cancelleria. En l'inici de govern Piñera II i donant compte d'un "canvi" de cicle dels governs de la regió, Piñera va intentar erigir-se com una figura clau de la dreta conservadora del continent. En el terreny de les aliances regionals el president Piñera ha tingut un acostament substantiu a l'administració de l'actual govern brasiler del controvertit president ultradretà Jair Bolsonaro.





La seva adhesió a la iniciativa de crear un nou organisme regional denominat "Per al Progrés de Sud-amèrica" (Prosur) en contraposició a la Unió de Nacions Sud-americanes (Unasur) i, amb l'objectiu polític de treure rèdits a l'interior de la política externa i interna xilena amb el tema de Veneçuela, va "veneçolalitzar" tot tipus de controvèrsies. L'actual administració de la política RREE ha estat marcada per una profunda improvisació. A això se suma que, durant el 2018, Xile no va subscriure el Pacte d'Escazú, malgrat haver estat promogut pel país, i després es va restar a aprovar el Pacte Mundial sobre Migració i, a principis d'aquest any al costat del president de Colòmbia , el de Paraguai i el president acte designat Guaidó de Veneçuela, va protagonitzar a la ciutat de Cúcuta, frontera colombiana-veneçolana la trista intent d'acorralar a el govern del president Maduro tot el qual acabo en un total fracàs i descrèdit de la política exterior xilena.





Xile era amfitrió de dos esdeveniments internacionals de gran importància: la Cimera del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC). que reuneix 21 economies d'aquesta regió, i la COP 25. Les dues trobades internacionals van haver de ser cancel·lats. L'APEC postergada per a una data no definida i la COP 25 traslladada a la ciutat de Madrid-Espanya. Les causes van ser que no estaven donades les condicions de seguretat per a esdeveniments d'aquesta naturalesa.





L'escenari d'incertesa social i política, la pèssima resposta per part de l'executiu a les peticions que donen origen a l'esclat social, la repressió i violació dels Drets Humans ha danyat profundament la imatge exterior de Xile i, per cert, el pretès lideratge del president Piñera. Profund impacte internacional provoca la violència brutal de les forces de l'ordre, Carrabiners de Xile. Hi ha més d'una vintena de morts, milers de detinguts, una quantitat nombrosa de violacions, milers de manifestants reprimits, molts d'ells danyats en la visió ocular (més de 300 amb la pèrdua d'un ull i dos d'ells, absolutament cecs) a causa de l'ús a mansalva de balins i bombes lacrimògenes i --per alguns-- d'una política sistemàtica de violació dels drets humans.





Organisme internacionals en aquest camp: com Amnistia Internacional, Human RightsWatch i la Comissió Interamericana de Drets Humans-OEA (CIDH) han evacuat sengles informes denunciant aquests atropellaments i l'ús indiscriminat de la violència de l'aparell de l'Estat --Forces de l'ordre i militars-- i fent una crida a reformar profundament la policia de Carrabiners i a respectar els drets elementals dels ciutadans. S'espera amb expectativa l'informe de l'Alta Comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans. Els ulls de l'opinió pública internacional han estat posats centralment en el tema de les constants i permanents violacions dels drets humans des del 18-O a la data.





Cal destacar que hi ha hagut moltes iniciatives innovadores de protestar i denunciar les injustícies i les discriminacions latents al país: una d'elles és la performance "Un violador en tu camino" del col·lectiu xilè Lastesis que amb la seva crítica profunda als violadors, repressors, a les policies, als jutges, a l'Estat i, en aquest cas en particular, a el cap de govern. Aquesta performance s'ha expandit a nombroses ciutats del món en on el moviment de dones d'aquesta nacions l'adapta i el fa seu: interessant exportació no tradicional xilena.