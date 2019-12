El sector editorial treu pit: "Espanya és una potència editorial a nivell internacional"

"Espanya és una potència editorial a nivell internacional, però ens agradaria que fos també una potència lectora", va dir el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patricio Tixis, que va exposar l'evolució del sector al llarg de l'any que està a punt de acabar. Ha indicat que la facturació anual va ser de 2.300 milions d'euros, dels quals 1.200 es van generar a Catalunya gràcies a la feina de 240 editorials i dels seus 370 segells.





En referència a això va puntualitzar, a més, que, exclosos els llibres de text, el 80% de l'edició literària es genera en aquesta comunitat autònoma, així com el 65% de la de llibre infantil i juvenil i que Catalunya lidera l'edició a Amèrica.









Per tot això va qualificar 2019 com un bon any, en què les vendes s'han incrementat un 2%, evolució que segueix la pauta dels sis exercicis anteriors, tot i que encara no ha permès assolir els nivells anteriors a la crisi. També va subratllar que l'edició en paper segueix liderant amb escreix el sector del llibre, amb un 95%, mentre que la digital està estancada al voltant del 5%. I va afegir que és un fenomen curiós perquè no té paral·lelisme amb altres països europeus en què aquesta última sol estar entre el 8 i 10%, i en els anglosaxons, al voltant del 25%. Quant a la distribució, el 80% segueix fent-se pels canals tradicionals (llibreries), un 15% per Internet i la resta són, com s'ha dit, edicions digitals.





Les tendències indiquen una major durada dels llibres al mercat, que pot arribar a aconseguir en alguns casos els dos anys, així com el fort increment de la literatura de ficció, infantil i juvenil i còmic.





Va denunciar, un cop més, el dany que causa la pirateria, xifrant en més de 400 milions les descàrregues il·legals anuals (una xifra que ens va semblar certament exagerada perquè suposaria que cada espanyol, inclosos nens nounats i analfabets --que algun queda encara, al menys funcional--, descarregués deu llibres) i va xifrar el lucre cessant en una quantitat que oscil·la entre els 200 i els 215 milions d'euros. També es va lamentar de la paràlisi política que pateix tant a nivell català com nacional, el que ha provocat una interrupció dels programes d'ajuda a la lectura.





El Gremi ha atorgat aquest any els seus guardons amb motiu de la 'Nit de l'Edició'. El premi Atlàntida ha correspost a l'escriptora i acadèmica Carme Riera, qui pronunciarà una conferència sobre els llibres que més han influït en la seva vida. Així mateix s'ha reconegut la veterania d'algunes editorials: els 150 anys de Salvat, 50 d'Anagrama i Tusquets i 25 de Triangle; mentre que José María Micó rebrà el premi de traducció i l'Editorial Comanegra el Memorial Fernando Lara.