La Comissió Europea (CE) ha avalat la concessió de 400 milions d'euros en ajudes públiques per al desplegament de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat a Espanya en el període comprès entre 2020 i 2022, una mesura que beneficiarà els consumidors i les empreses que es trobin en zones de país que compten actualment amb una connectivitat insuficient.





En un comunicat, la CE detalla que l'objectiu d'aquest programa d'ajudes és abordar els dèficits de connectivitat a tot Espanya i "millorar i accelerar" la cobertura amb xarxes de molt alta velocitat per tal d'aconseguir la connectivitat a Internet necessària per donar suport el Mercat Únic Digital europeu.





En concret, la mesura donarà suport al desplegament de xarxes capaços de proporcionar velocitats de càrrega i descàrrega de 300 megabits per segon (Mbps), ampliables a 1 gigabit per segon (Gbps) a zones específiques. Les noves xarxes cobriran zones en què no són presents ni previstes en un futur proper xarxes d'alta velocitat que ofereixin velocitats de descàrrega de al menys 30 Mbps.





En menor mesura, cobrirà igualment zones en què ja està present o prevista en un futur pròxim una xarxa d'alta velocitat, però en què no existeix ni està prevista una xarxa que permeti una descàrrega de més de 100 Mbps. Les noves xarxes també donaran accés a millors serveis de banda ampla, el que estimularà el desenvolupament d'una economia digital moderna.









La vicepresidenta executiva responsable de la política de competència de la CE, Margrethe Vestager, ha assenyalat que els consumidors i les empreses espanyols han de beneficiar-se del tot el potencial que tanca el creixement digital, "amb independència d'on es trobin", i ha remarcat que aquesta mesura abordarà la bretxa digital entre les zones urbanes i rurals d'Espanya.





"Amb aquesta decisió recolzem un cop més l'ús de fons públics per als serveis d'Internet de molt alta velocitat destinats a les llars i les empreses en zones on la inversió privada és insuficient", ha incidit.





Brussel·les assenyala que les autoritats espanyoles han elaborat un inventari complet de les infraestructures disponibles actualment i han dut a terme consultes públiques per determinar les zones objectiu. A més, es duran a terme noves consultes públiques per garantir que es limitin a l'mínim les distorsions de la competència.





Totes les xarxes finançades amb càrrec a la mesura oferiran accés a l'engròs a tots els operadors de forma oberta, transparent i no discriminatòria, de manera que incentivaran les inversions privades en la prestació de serveis d'Internet d'alta velocitat a les llars i les empreses en les zones objectiu.





ACORD A les NORMES SOBRE AJUDES ESTATALS





La Comissió va avaluar la mesura d'acord amb les normes sobre ajudes estatals de la UE, en particular els seus Directrius sobre banda ampla de 2013, i va arribar a la conclusió que els efectes positius del règim sobre la competència en el mercat espanyol de banda ampla superen els possibles efectes negatius provocats per la intervenció pública.





Les Directrius sobre banda ampla de 2013 vigents permeten aquestes inversions públiques quan hi hagi una fallada de mercat que aquestes inversions suposen una millora significativa (canvi considerable) i estan supeditades a certs altres paràmetres per protegir la competència i incentivar la inversió privada.





La mesura aprovada és la prolongació d'un règim espanyol anterior, avalat per la Comissió el 2013 i que pretenia donar suport al desplegament de xarxes d'accés de pròxima generació en zones insuficientment cobertes. "La connectivitat de banda ampla té una importància estratègica per al creixement i la innovació en tots els sectors de l'economia europea, així com per a la cohesió social i territorial", incideix.





Així mateix, Brussel·les remarca que aquest règim d'ajuts contribuirà als objectius estratègics de la Unió Europea (UE) que estableix l'Agenda Digital per a Europa i en la Comunicació 'Cap a una societat europea del Gigabit, que defineix els objectius de connectivitat que han d'aconseguir-se d'aquí a 2025.





En concret, per a aquest any s'ha d'assolir la connexió de totes les llars europees a xarxes de molt alta velocitat amb una velocitat potencial de descàrrega de al menys 100 Mbps, ampliable a 1 Gbps, per permetre l'ús generalitzat de productes, serveis i aplicacions en el mercat únic digital.