Davant les declaracions del Síndic de Greuges, Rafael Ribó -que va culpar de la paràlisi de la sanitat catalana a què vinguin d'altres províncies a operar-aquí- el sindicat CSIF defensa que aquesta paràlisi és a causa de la manca d'inversió de la Generalitat en polítiques socials i en especial en la sanitat pública catalana.





"Catalunya és la comunitat que més retallades va patir en despesa social durant la crisi econòmica. La sanitat catalana va perdre 2.400 professionals i més de 1.100 llits hospitalaris durant el govern d'Artur Mas i segueix seriosament afectada des d'aquelles retallades que no han tramès", indica el sindicat.





"Avui dia, les comunitats que mantenen un major retallada en polítiques socials, en termes percentuals en aquests 10 anys, tot i la recuperació, són Castella-la Manxa (15,46%) i Catalunya (19,91%)", assenyala CSIF.





"A Catalunya, la despesa sanitària ha estat en 2018 un 27,5% inferior al del any 2009, amb 3.328 milions d'euros menys i només inverteix un 3,7% del seu producte interior brut en la sanitat pública, un percentatge molt inferior a la mitjana de país que se situa en un 6,2%", puntualitzen.





Per aquesta raó, CSIF denuncia que "tot això es tradueix en el fet que Catalunya estigui al capdavant pel que fa a llistes d'espera amb 168.108 pacients -el nombre més gran des de fa 7 anys- i que pateixi, des de fa molt de temps, sobrecàrrega en atenció primària , col·lapse a urgències, tancament de plantes i dèficit de personal que es tradueix en el fet que no es cobreixen baixes o lliurances, queixes de professionals per la pressió assistencial, operacions que es posposen, queixes de pacients, agressions verbals i físiques a personal sanitari".





"Això incideix directament sobre els nivells de qualitat que reben els ciutadans quan acudeixen als centres de salut, a les urgències hospitalàries o que es troben a l'espera d'una prova o intervenció quirúrgica i sobre les condicions laborals propis facultatius".