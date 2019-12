L'OMS avisa que les barreres legislatives per accedir a les vacunes redueixen les taxes de vacunació

La regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un document en el qual avisa de les diferents barreres que existeixen en molts països per fomentar la vacunació entre la població, detectant especialment aquelles relatives a la legislació.





I és que, per exemple, Kirguizistan, un país que té una alta cobertura de vacunació, ha detectat aquest any més de 2.000 casos de xarampió. Una paradoxa que es veu en molts països i que, segons el parer de l'organisme de Nacions Unides, confirma que tenir només unes altes taxes de vacunació "no és suficient" per immunitzar la societat.





"S'ha de tenir més en compte als grups de població amb baixes taxes de vacunació i, a més, saber que moltes persones emigren de zones rurals a urbanes a la recerca de millors llocs de treball i ingressos i que hi ha barreres legislatives que impedeixen que arribin les vacunes als que més ho necessiten", ha dit l'experta de la regió europea de l'OMS, Katrine Bach Habersaat.









Davant d'aquesta situació, l'organització ha posat en marxa els Programes d'immunització a mida de l'OMS (TIP, per les sigles en anglès) amb l'objectiu de conèixer els problemes que existeixen a l'hora de garantir la vacunació a la població. En aquest sentit, s'ha observat que molts professionals sanitaris no poden oferir el suport necessari a la població i una falta de "confiança" de les autoritats sanitàries de la importància de facilitar les vacunes a tothom.





En l'exemple del Kirguizistan, una revisió legislativa, realitzada com a part d'un projecte TIP, va revelar que el dret constitucional a ser vacunat va ser obstaculitzat per una altra normativa que requeria que els migrants interns tinguessin un permís de residència en la seva nova ubicació abans de poder registrar-se en un centre de salut. Els permisos de residència no sempre van ser fàcils d'obtenir i, per resoldre aquest problema, es va adoptar una nova ordre ministerial que va aclarir el dret a la vacunació dels migrants urbans, independentment de la seva residència.





Així mateix, a Armènia, un projecte TIP es va centrar en especialistes mèdics, i l'estudi d'investigació va conduir al desenvolupament d'una estratègia de demanda de vacunes per als treballadors de la salut amb set intervencions específiques. Ara s'han mobilitzat recursos per posar a prova algunes d'aquestes activitats, incloses les relatives a la promoció de les vacunes i la participació dels professionals sanitaris.





De la mateixa manera, a la Federació de Bòsnia i Hercegovina, on la taxa de vacunació és baixa, es van realitzar tres estudis integrals de TIP, gràcies als quals s'està desenvolupant una estratègia de defensa de la vacuna i s'estan provant o planificant diverses intervencions. El proper any es posarà a prova i s'avaluarà un nou sistema de recordatori amb el suport de l'OMS.





"En comprendre les barreres i els comportaments podem dissenyar intervencions per augmentar l'obtenció de vacunes que abordin els problemes reals que s'enfronten les persones. Això pot tenir beneficis incalculables per a la salut, fins i tot per a aquells que estan marginats o desconfien de les autoritats sanitàries per qualsevol motiu", ha postil·lat Habersaat.