A Budó no li consta que hi hagi previstes mesures de seguretat concretes per al Barça-Madrid

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmat que des de l'executiu català veuen necessari garantir el dret a la mobilització i la "normalitat" del partit entre el FC Barcelona i el Reial Madrid al Camp Nou de Barcelona el 18 de desembre, quan Tsunami Democràtic ha anunciat protestes per rebentar la trobada.





En ésser preguntada per aquest assumpte, ha dit: "Avui no hem parlat d'aquest tema, però sí que com a Govern tenim clar que estem per garantir els drets de tothom, i que els socis i aficionats puguin assistir a camp, a la vegada que la gent que vulgui pugui fer mobilitzacions i concentracions".





Sobre si tenen ja previstes mesures de seguretat concretes, ha expressat que no li consta, però que està "segura que des de la Conselleria d'Interior" es garantirà la seguretat i la normalitat.