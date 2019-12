L'Audiència decideix aquest dimecres si envia a la presó quatre condemnats de la 'manada' de Manresa

La secció 22 de l'Audiència de Barcelona celebra aquest dimecres una vista per resoldre si envia a la presó quatre dels condemnats per abús sexual a una menor a Manresa (Barcelona) el 2016 tot i que la sentència encara no és ferma.









Segons ha informat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la vista està assenyalada per a les 10.30 hores, i hauran de decidir si envien quatre condemnats, després que la Fiscalia hagi sol·licitat el seu ingrés immediat a presó per complir la pena imposada , mentre que el cinquè dels condemnats té assenyalada una altra vista per al 17 de desembre a les 9.30 hores.





L'Audiència de Barcelona va imposar penes d'entre 10 i 12 anys a cinc joves per la violació múltiple a una nena de 14 anys a Manresa el 2016, i els condemna per delicte d'abús sexual a menor, malgrat que la Fiscalia al final del judici va acusar per agressió sexual.





El tribunal també els va condemnar a pagar una indemnització de 12.000 euros a la víctima, mentre que va absoldre dos acusats en el judici.





Els fets van passar a l'octubre de 2016 a Manresa, quan un grup de joves va anar a una fàbrica abandonada -en el Camí Torre d'en Viñas- per realitzar un 'botellón' i els cinc van abusar de la menor quan estava inconscient, després d'haver pres alcohol malgrat la seva "baixa tolerància" i fumat marihuana, segons la sentència.