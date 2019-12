Antifrau demana poder sancionar la corrupció i protegir alertadors

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) reclama, en complir deu anys des de la seva posada en marxa, poder tenir capacitat sancionadora quan les seves investigacions constatin irregularitats i aquestes no siguin reparades, poder protegir els qui alerten de corrupció i ser l'òrgan supervisor de la contractació pública a Catalunya.









Segons ha informat aquest dimarts la institució, en aquests deu anys ha recollit 1.735 denúncies, i, en 2019, fins a aquest dimarts havien rebut 252, fet que suposa un increment del 57% respecte a la mitjana de denúncies de el període 2010-2018.





Entre les causes d'aquest increment, la bústia de denúncies anònimes que es va posar en marxa l'11 de desembre de 2017, per part de l'actual director, Miguel Ángel Gimeno, i que ara molts denunciants fan servir Antifrau com a "bústia única" a què vehicular una denúncia quan no saben on dirigir-se.





Antifrau, després de realitzar una avaluació prèvia de versemblança, ha obert investigació del 40% de les denúncies rebudes, i en un 5% dels casos s'ha acordat la interrupció de l'expedient en constatar que els fets eren objecte d'investigació per part de la Fiscalia, la policia judicial o l'autoritat judicial penal, mentre que el 55% les ha arxivat.





Des de l'Oficina reclamen que el Parlament revisi la llei de l'OAC ja que volen poder tenir mecanismes coercitius davant els que incompleixen les seves resolucions, perquè ara no poden fer res si no hi ha resposta quan emeten un informe si la institució afectada decideix no actuar.





Així mateix, volen poder protegir millor els alertadores, en la línia de la directiva europea, i tenir el control de les declaracions de béns i interessos dels càrrecs electes i governatius, a més de ser l'autoritat que controla la contractació, per fer una "prevenció activa".