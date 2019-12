Desencallen el petrolier Blue Star després de 17 dies a la costa d'Ares

Un nou intent al migdia d'avui ha aconseguit treure de les roques el petrolier després de gairebé tres setmanes d'angoixa en què l'equilibri mediambiental de la zona va estar de debò en risc. Les tasques per desencallar-lo van finalitzar satisfactòriament després que els intents de les dues jornades anteriors concloguessin sense resultats.





El Blue Star ja no es troba encallat a la costa





Fumata blanca a la costa d'Ares. El petrolier Blue Star torna a trobar-se en aigües obertes i no està a mercè de l'envestida de les onades. Les tasques de rescat del petrolier han aconseguit posar fi a 17 dies en què el vaixell va romandre encallat a la costa gallega i va posar en alerta a tota Galícia, que es temia un nou episodi com el del Prestige.

















Els remolcadors Union Princess i Boka Pegasus, contractats per l'empresa holandesa Smit Salvage i que van fracassar en els seus dos intents d'ahir al matí i la matinada d'avui per desencallar el vaixell, van aconseguir arrossegar el petrolier i allunyar-lo de la costa, beneficiats per l'onatge, la plenamar i les tasques realitzades aquestes setmanes per alleugerir el pes del vaixell i millorar la seva flotabilitat.

















Ara el vaixell es troba ja en l'Oceà Atlàntic i serà remolcat a una zona segura per evitar que torni a quedar a l'empara de l'onatge. El port exterior de Ferrol serà la primera destinació del petrolier, tal com informa la Delegació de Govern a Galícia.