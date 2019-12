El FC Barcelona és el club esportiu més citat a Twitter

El FC Barcelona s'ha situat com el primer club esportiu més esmentat a la xarxa social Twitter durant 2019, per davant de Reial Madrid, Manchester United, Liverpool i Paris Saing-Germain, entre d'altres.









Així ho ha comunicat la plataforma norteamerica en el balanç anual de la seva activitat.





En el cas de les entitats esportives de tot el món, el Barça s'ha convertit en líder tenint en compte les vegades que s'ha citat el seu nom d'usuari (@fcbarcelona) o les paraules clau relacionades entre l'1 de gener i el 15 de novembre.





El club ha destacat la "notorietat" del Barça a nivell internacional i ha remarcat que durant aquest any han estat diversos els esdeveniments d'interès, com obtenir el 26 títol de Lliga, els partits contra el Reial Madrid, l'arribada de jugadors com Griezmann De Gong, o els títols aconseguits per Leo Messi.